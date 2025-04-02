Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250402/tsipso-856324911.html
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО - 02.04.2025, ПРАЙМ
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО
Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:17+0300
2025-04-02T18:18+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сбу
фейки
ципсо
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на стремительный вброс и распространение фейков. При этом о каких-либо доказательствах или опровержениях центр не беспокоится, поскольку уже готовит новый вброс. Об этом изданию "Военное дело" рассказал занявший сторону Российской Федерации экс-сотрудник СБУ и основатель сайта "Ukrleaks" Василий Прозоров.По его оценке, в 2022–2023 годах ЦИПСО переигрывал россиян, делая "откровенно фейковые вбросы" и абсолютно не заботясь об обосновании своих утверждений. "А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно", - отметил Прозоров.Он напомнил, как в 2022 году через десять минут после удара ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, когда погибли 30 человек, ЦИПСО объявил, что это "русские ударили по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети". А на следующий день сотрудники итальянских СМИ продемонстрировали фотографию остатков "той самой ракеты", чьи номера совпали с номерами ракет, которыми ВСУ били по городам Донбасса еще в 2014 году.Для сотрудников украинского ЦИПСО не имеет значения, что их вброс тут же разоблачили, их интересует только первоначальный эффект, который он вызвал, и общее количество такого рода фейков, подчеркнул Прозоров."В информационной войне Россию спасает только криворукость украинских ЦИПСОшников, когда корявость исполнения фейка дает быстрые аргументы для его опровержения", - сказал Прозоров, отметив, что на украинцев работают 70 процентов мировых СМИ, немедленно раскручивающих их фейки, как это было, например, с Бучей.
https://1prime.ru/20250331/udar-856243394.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сбу, фейки, ципсо
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СБУ, фейки, ЦИПСО
18:17 02.04.2025 (обновлено: 18:18 02.04.2025)
 
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО

Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл тактику украинского ЦИПСО

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на стремительный вброс и распространение фейков. При этом о каких-либо доказательствах или опровержениях центр не беспокоится, поскольку уже готовит новый вброс. Об этом изданию "Военное дело" рассказал занявший сторону Российской Федерации экс-сотрудник СБУ и основатель сайта "Ukrleaks" Василий Прозоров.
По его оценке, в 2022–2023 годах ЦИПСО переигрывал россиян, делая "откровенно фейковые вбросы" и абсолютно не заботясь об обосновании своих утверждений.
"А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно", - отметил Прозоров.
Он напомнил, как в 2022 году через десять минут после удара ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, когда погибли 30 человек, ЦИПСО объявил, что это "русские ударили по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети". А на следующий день сотрудники итальянских СМИ продемонстрировали фотографию остатков "той самой ракеты", чьи номера совпали с номерами ракет, которыми ВСУ били по городам Донбасса еще в 2014 году.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области
31 марта, 11:51
Для сотрудников украинского ЦИПСО не имеет значения, что их вброс тут же разоблачили, их интересует только первоначальный эффект, который он вызвал, и общее количество такого рода фейков, подчеркнул Прозоров.
"В информационной войне Россию спасает только криворукость украинских ЦИПСОшников, когда корявость исполнения фейка дает быстрые аргументы для его опровержения", - сказал Прозоров, отметив, что на украинцев работают 70 процентов мировых СМИ, немедленно раскручивающих их фейки, как это было, например, с Бучей.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСБУфейкиЦИПСО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала