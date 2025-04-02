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"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО - 02.04.2025, ПРАЙМ
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО
Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:17+0300
2025-04-02T18:17+0300
2025-04-02T18:18+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на стремительный вброс и распространение фейков. При этом о каких-либо доказательствах или опровержениях центр не беспокоится, поскольку уже готовит новый вброс. Об этом изданию "Военное дело" рассказал занявший сторону Российской Федерации экс-сотрудник СБУ и основатель сайта "Ukrleaks" Василий Прозоров.По его оценке, в 2022–2023 годах ЦИПСО переигрывал россиян, делая "откровенно фейковые вбросы" и абсолютно не заботясь об обосновании своих утверждений. "А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно", - отметил Прозоров.Он напомнил, как в 2022 году через десять минут после удара ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, когда погибли 30 человек, ЦИПСО объявил, что это "русские ударили по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети". А на следующий день сотрудники итальянских СМИ продемонстрировали фотографию остатков "той самой ракеты", чьи номера совпали с номерами ракет, которыми ВСУ били по городам Донбасса еще в 2014 году.Для сотрудников украинского ЦИПСО не имеет значения, что их вброс тут же разоблачили, их интересует только первоначальный эффект, который он вызвал, и общее количество такого рода фейков, подчеркнул Прозоров."В информационной войне Россию спасает только криворукость украинских ЦИПСОшников, когда корявость исполнения фейка дает быстрые аргументы для его опровержения", - сказал Прозоров, отметив, что на украинцев работают 70 процентов мировых СМИ, немедленно раскручивающих их фейки, как это было, например, с Бучей.
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украина, всу, сбу, фейки, ципсо
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СБУ, фейки, ЦИПСО
"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО
Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл тактику украинского ЦИПСО
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на стремительный вброс и распространение фейков. При этом о каких-либо доказательствах или опровержениях центр не беспокоится, поскольку уже готовит новый вброс. Об этом изданию "Военное дело"
рассказал занявший сторону Российской Федерации экс-сотрудник СБУ и основатель сайта "Ukrleaks"
Василий Прозоров.
По его оценке, в 2022–2023 годах ЦИПСО переигрывал россиян, делая "откровенно фейковые вбросы" и абсолютно не заботясь об обосновании своих утверждений.
"А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно", - отметил Прозоров.
Он напомнил, как в 2022 году через десять минут после удара ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, когда погибли 30 человек, ЦИПСО объявил, что это "русские ударили по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети". А на следующий день сотрудники итальянских СМИ продемонстрировали фотографию остатков "той самой ракеты", чьи номера совпали с номерами ракет, которыми ВСУ били по городам Донбасса еще в 2014 году.
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области
Для сотрудников украинского ЦИПСО не имеет значения, что их вброс тут же разоблачили, их интересует только первоначальный эффект, который он вызвал, и общее количество такого рода фейков, подчеркнул Прозоров.
"В информационной войне Россию спасает только криворукость украинских ЦИПСОшников, когда корявость исполнения фейка дает быстрые аргументы для его опровержения", - сказал Прозоров, отметив, что на украинцев работают 70 процентов мировых СМИ, немедленно раскручивающих их фейки, как это было, например, с Бучей.