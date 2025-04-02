https://1prime.ru/20250402/tsipso-856324911.html

"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО

"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО - 02.04.2025, ПРАЙМ

"А РФ оправдывается". Экс-сотрудник СБУ раскрыл методы украинского ЦИПСО

Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T18:17+0300

2025-04-02T18:17+0300

2025-04-02T18:18+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сбу

фейки

ципсо

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тактика украинского Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО) вполне проста. Используя поддержку западных СМИ, ЦИПСО делает ставку на стремительный вброс и распространение фейков. При этом о каких-либо доказательствах или опровержениях центр не беспокоится, поскольку уже готовит новый вброс. Об этом изданию "Военное дело" рассказал занявший сторону Российской Федерации экс-сотрудник СБУ и основатель сайта "Ukrleaks" Василий Прозоров.По его оценке, в 2022–2023 годах ЦИПСО переигрывал россиян, делая "откровенно фейковые вбросы" и абсолютно не заботясь об обосновании своих утверждений. "А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно", - отметил Прозоров.Он напомнил, как в 2022 году через десять минут после удара ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, когда погибли 30 человек, ЦИПСО объявил, что это "русские ударили по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети". А на следующий день сотрудники итальянских СМИ продемонстрировали фотографию остатков "той самой ракеты", чьи номера совпали с номерами ракет, которыми ВСУ били по городам Донбасса еще в 2014 году.Для сотрудников украинского ЦИПСО не имеет значения, что их вброс тут же разоблачили, их интересует только первоначальный эффект, который он вызвал, и общее количество такого рода фейков, подчеркнул Прозоров."В информационной войне Россию спасает только криворукость украинских ЦИПСОшников, когда корявость исполнения фейка дает быстрые аргументы для его опровержения", - сказал Прозоров, отметив, что на украинцев работают 70 процентов мировых СМИ, немедленно раскручивающих их фейки, как это было, например, с Бучей.

https://1prime.ru/20250331/udar-856243394.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сбу, фейки, ципсо