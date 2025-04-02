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В АТОР отметили рост турпотока из России в Таиланд - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В АТОР отметили рост турпотока из России в Таиланд
В АТОР отметили рост турпотока из России в Таиланд - 02.04.2025, ПРАЙМ
В АТОР отметили рост турпотока из России в Таиланд
Более 722 тысяч граждан России посетили Таиланд с января по март, что на 16%, или почти на 100 тысяч, больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:36+0300
2025-04-02T10:36+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Более 722 тысяч граждан России посетили Таиланд с января по март, что на 16%, или почти на 100 тысяч, больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "За первые три месяца 2025 года (с 1 января по 31 марта) в Таиланде побывали 722 202 граждан РФ. Турпоток из РФ вырос в годовом выражении на 15,9% (за три месяца 2024 года – 622 813 туристов из РФ)", - сообщили в АТОР со ссылкой на московский офис туристического управления Таиланда (ТАТ). В марте туристы из России совершили в Таиланд 235,7 тысячи поездок. Это на 15% больше, чем год назад (в марте 2024 года – 205 197 граждан РФ), указали в ассоциации. Отмечается, что общий турпоток в Таиланд из всех стран с начала года достиг отметки в 3,6 миллиона туристов, превысив прошлогодние значения за этот же период на 17,2%. "Объемы турпотока за первые три месяца 2025 года позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди неазиатских стран и пятое место... стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд", - подчеркнули в ассоциации. В апреле АТОР прогнозирует прирост организованного турпотока по этому направлению на уровне 10–15%." Росту спроса способствует, в том числе, размытие сезонности и вполне приемлемые цены", - пояснили в ассоциации.
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россия, атор, таиланд, бизнес, туризм
РОССИЯ, АТОР, ТАИЛАНД, Бизнес, Туризм
10:36 02.04.2025
 
В АТОР отметили рост турпотока из России в Таиланд

АТОР: турпоток из России в Таиланд в первом квартале вырос на 16%

© Unsplash/JuniperPhotonБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/JuniperPhoton
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Более 722 тысяч граждан России посетили Таиланд с января по март, что на 16%, или почти на 100 тысяч, больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"За первые три месяца 2025 года (с 1 января по 31 марта) в Таиланде побывали 722 202 граждан РФ. Турпоток из РФ вырос в годовом выражении на 15,9% (за три месяца 2024 года – 622 813 туристов из РФ)", - сообщили в АТОР со ссылкой на московский офис туристического управления Таиланда (ТАТ).
В марте туристы из России совершили в Таиланд 235,7 тысячи поездок. Это на 15% больше, чем год назад (в марте 2024 года – 205 197 граждан РФ), указали в ассоциации.
Отмечается, что общий турпоток в Таиланд из всех стран с начала года достиг отметки в 3,6 миллиона туристов, превысив прошлогодние значения за этот же период на 17,2%. "Объемы турпотока за первые три месяца 2025 года позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди неазиатских стран и пятое место... стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд", - подчеркнули в ассоциации.
В апреле АТОР прогнозирует прирост организованного турпотока по этому направлению на уровне 10–15%." Росту спроса способствует, в том числе, размытие сезонности и вполне приемлемые цены", - пояснили в ассоциации.
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РОССИЯАТОРТАИЛАНДБизнесТуризм
 
 
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