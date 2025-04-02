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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:25+0300
2025-04-02T16:25+0300
2025-04-02T16:54+0300
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ЛУГАНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении "Луганскгаза" в официальном Telegram-канале. "Второго апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово", - отметили в "Луганскгазе".На предприятии отметили, что под удар попал узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Также сообщается, что свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЛНР, Луганскгаз, ВСУ
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
"Луганскгаз": ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ЛУГАНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении "Луганскгаза" в официальном Telegram-канале.
"Второго апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово", - отметили в "Луганскгазе".
На предприятии отметили, что под удар попал узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Также сообщается, что свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа.
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