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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:25+0300
2025-04-02T16:54+0300
спецоперация на украине
украина
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ЛУГАНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении "Луганскгаза" в официальном Telegram-канале. "Второго апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово", - отметили в "Луганскгазе".На предприятии отметили, что под удар попал узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Также сообщается, что свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа.
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украина, лнр, луганскгаз, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЛНР, Луганскгаз, ВСУ
16:25 02.04.2025 (обновлено: 16:54 02.04.2025)
 
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

"Луганскгаз": ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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ЛУГАНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом говорится в сообщении "Луганскгаза" в официальном Telegram-канале.
"Второго апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово", - отметили в "Луганскгазе".
На предприятии отметили, что под удар попал узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Также сообщается, что свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЛНРЛуганскгазВСУ
 
 
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