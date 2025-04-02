https://1prime.ru/20250402/zapad-856304249.html

"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине

"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине

Намерения европейских стран направить на Украину "миротворцев" кажутся легкими только на бумаге. Такое мнение в материале для издания Weapons Substack выразил... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:20+0300

2025-04-02T09:20+0300

2025-04-02T09:20+0300

спецоперация на украине

россия

запад

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Намерения европейских стран направить на Украину "миротворцев" кажутся легкими только на бумаге. Такое мнение в материале для издания Weapons Substack выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.По мнению Брайена, Британия и Франция активно продвигают идею отправки войск на Украину. Тем не менее, Европа не располагает достаточными военными силами для подобной операции, а также не имеет достаточных запасов оружия."Европейцам придется ожидать ответного удара со стороны русских, которые могут решить атаковать районы сосредоточения и склады снабжения в Польше и Румынии", - подчеркнул автор публикации.Брайен также отмечает, что европейские авиационные и морские силы имеют свои ограничения и уязвимы вблизи Восточной Украины из-за российской противовоздушной обороны и ракетных сил.

https://1prime.ru/20250401/ssha-856299191.html

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россия, запад