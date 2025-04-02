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"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине
"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине
Намерения европейских стран направить на Украину "миротворцев" кажутся легкими только на бумаге. Такое мнение в материале для издания Weapons Substack выразил... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:20+0300
2025-04-02T09:20+0300
спецоперация на украине
россия
запад
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Намерения европейских стран направить на Украину "миротворцев" кажутся легкими только на бумаге. Такое мнение в материале для издания Weapons Substack выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.По мнению Брайена, Британия и Франция активно продвигают идею отправки войск на Украину. Тем не менее, Европа не располагает достаточными военными силами для подобной операции, а также не имеет достаточных запасов оружия."Европейцам придется ожидать ответного удара со стороны русских, которые могут решить атаковать районы сосредоточения и склады снабжения в Польше и Румынии", - подчеркнул автор публикации.Брайен также отмечает, что европейские авиационные и морские силы имеют свои ограничения и уязвимы вблизи Восточной Украины из-за российской противовоздушной обороны и ракетных сил.
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россия, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД
09:20 02.04.2025
 
"Ответный удар". Раскрыто, что Запад приготовил для России на Украине

WS: план Европы по отправке войск на Украину кажется легким только на бумаге

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Намерения европейских стран направить на Украину "миротворцев" кажутся легкими только на бумаге. Такое мнение в материале для издания Weapons Substack выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
По мнению Брайена, Британия и Франция активно продвигают идею отправки войск на Украину. Тем не менее, Европа не располагает достаточными военными силами для подобной операции, а также не имеет достаточных запасов оружия.
"Европейцам придется ожидать ответного удара со стороны русских, которые могут решить атаковать районы сосредоточения и склады снабжения в Польше и Румынии", - подчеркнул автор публикации.
Брайен также отмечает, что европейские авиационные и морские силы имеют свои ограничения и уязвимы вблизи Восточной Украины из-за российской противовоздушной обороны и ракетных сил.
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАД
 
 
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