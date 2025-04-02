Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250402/zapad-856319406.html
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России
Западным странам необходимо прислушаться к целям, выдвигаемым российским руководством по отношению к Украине. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:05+0300
2025-04-02T16:05+0300
спецоперация на украине
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0f/853585020_0:145:3124:1902_1920x0_80_0_0_f5929b68189cf8fba425cfd1806deeaf.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Западным странам необходимо прислушаться к целям, выдвигаемым российским руководством по отношению к Украине. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — отметил эксперт.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые мировые лидеры тайно взаимодействовали с российским президентом Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250402/vstrecha-856318368.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0f/853585020_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_8ded73348916c34f2a9edd2551b62658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ
16:05 02.04.2025
 
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России

Профессор Малинен: Запад должен прислушаться к целям Кремля в отношении Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Западным странам необходимо прислушаться к целям, выдвигаемым российским руководством по отношению к Украине. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — отметил эксперт.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые мировые лидеры тайно взаимодействовали с российским президентом Владимиром Путиным.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине
15:34
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала