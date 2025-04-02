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"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России
Западным странам необходимо прислушаться к целям, выдвигаемым российским руководством по отношению к Украине. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:05+0300
2025-04-02T16:05+0300
2025-04-02T16:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Западным странам необходимо прислушаться к целям, выдвигаемым российским руководством по отношению к Украине. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — отметил эксперт.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые мировые лидеры тайно взаимодействовали с российским президентом Владимиром Путиным.
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запад, россия
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ
"Должны прислушаться". На Западе выдвинули радикальный план по России
Профессор Малинен: Запад должен прислушаться к целям Кремля в отношении Украины