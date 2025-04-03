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Кроссоверы заняли почти треть парка легковых авто в России - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Кроссоверы заняли почти треть парка легковых авто в России
Кроссоверы заняли почти треть парка легковых авто в России - 03.04.2025, ПРАЙМ
Кроссоверы заняли почти треть парка легковых авто в России
Кроссоверы и внедорожники по состоянию на 1 января 2025 года составляли 29,7% от всех легковых автомобилей в России или 14,11 миллиона штук, сообщило... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:36+0300
2025-04-03T13:36+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Кроссоверы и внедорожники по состоянию на 1 января 2025 года составляли 29,7% от всех легковых автомобилей в России или 14,11 миллиона штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 14,11 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 29,7% от всех легковых автомобилей. Такие данные получили эксперты агентства "Автостат", - говорится в сообщении. Отмечается, что по числу зарегистрированных в России машин сегмент SUV уступает только автомобилям В-класса, доля которых составляет 39%, а в количественном выражении их насчитывается 18,51 миллиона штук. "Самыми распространенными марками в сегменте SUV являются Lada (1,33 миллиона штук), Toyota (1,27 миллиона штук), Nissan (1,1 миллиона штук), Hyundai (934 тысяч штук) и Kia (773 тысяч штук). Суммарная доля этих пяти брендов составляет порядка 40% от всех кроссоверов и внедорожников в РФ", - уточняют в "Автостате". Самой популярной моделью является Lada Niva Legend 4x4, на 1 января их было чуть более одного миллиона. На втором месте Chevrolet Niva (636 тысяч штук), а на третьем - Toyota RAV 4 (522 тысячи штук). В пятерку лидеров также попали Renault Duster (495 тысяч штук) и Nissan X-Trail (372 тысячи штук). При этом эксперты отмечают, что каждый третий (32,8%) автомобиль сегмента SUV в России относится к японским маркам. Российские, корейские и китайские кроссоверы имеют практически равные показатели доли (13-14%), а немецкие автомобили занимают 10,3%.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
13:36 03.04.2025
 
Кроссоверы заняли почти треть парка легковых авто в России

"Автостат": почти треть парка легковых авто в России составили кроссоверы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Кроссоверы и внедорожники по состоянию на 1 января 2025 года составляли 29,7% от всех легковых автомобилей в России или 14,11 миллиона штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 14,11 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 29,7% от всех легковых автомобилей. Такие данные получили эксперты агентства "Автостат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по числу зарегистрированных в России машин сегмент SUV уступает только автомобилям В-класса, доля которых составляет 39%, а в количественном выражении их насчитывается 18,51 миллиона штук.
"Самыми распространенными марками в сегменте SUV являются Lada (1,33 миллиона штук), Toyota (1,27 миллиона штук), Nissan (1,1 миллиона штук), Hyundai (934 тысяч штук) и Kia (773 тысяч штук). Суммарная доля этих пяти брендов составляет порядка 40% от всех кроссоверов и внедорожников в РФ", - уточняют в "Автостате".
Самой популярной моделью является Lada Niva Legend 4x4, на 1 января их было чуть более одного миллиона. На втором месте Chevrolet Niva (636 тысяч штук), а на третьем - Toyota RAV 4 (522 тысячи штук). В пятерку лидеров также попали Renault Duster (495 тысяч штук) и Nissan X-Trail (372 тысячи штук).
При этом эксперты отмечают, что каждый третий (32,8%) автомобиль сегмента SUV в России относится к японским маркам. Российские, корейские и китайские кроссоверы имеют практически равные показатели доли (13-14%), а немецкие автомобили занимают 10,3%.
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