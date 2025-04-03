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Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26%
Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26% - 03.04.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 26% по сравнению с аналогичным... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:18+0300
2025-04-03T14:18+0300
2025-04-03T14:18+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 254,1 тысячи штук, в том числе в марте - на 45%, до 83,1 тысячи штук, сообщила пресс-служба Комитета автопроизводителей АЕБ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По данным ППК продажи новых автомобилей в марте составили 83 095 штук, что на 45% меньше, чем в марте 2024 г. Продажи по итогам 3-х месяцев 2025 г. по сравнению с продажами того же периода 2024 г. сократились на 26% и составили 254 069 автомобилей", - говорится в сообщении. В нем приводится комментарий председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, согласно которому за последние десять лет сильнее падение в марте было только в 2022 году (-59%), а в первом квартале в целом - в 2015 году (-36%).
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россия, авто
Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26%
Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26%, в марте - на 45%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 254,1 тысячи штук, в том числе в марте - на 45%, до 83,1 тысячи штук, сообщила пресс-служба Комитета автопроизводителей АЕБ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По данным ППК продажи новых автомобилей в марте составили 83 095 штук, что на 45% меньше, чем в марте 2024 г. Продажи по итогам 3-х месяцев 2025 г. по сравнению с продажами того же периода 2024 г. сократились на 26% и составили 254 069 автомобилей", - говорится в сообщении.
В нем приводится комментарий председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, согласно которому за последние десять лет сильнее падение в марте было только в 2022 году (-59%), а в первом квартале в целом - в 2015 году (-36%).
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