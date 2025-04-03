https://1prime.ru/20250403/ekonomist-856336310.html
Экономист оценил курс доллара на конец года
Экономист оценил курс доллара на конец года - 03.04.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил курс доллара на конец года
Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T07:17+0300
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АНКАРА, 3 апр – ПРАЙМ. Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"Мы (экономисты и финансовые рынки - ред.) ожидаем, что к концу года общий тренд будет составлять около 41-42 лиры. Несмотря на попытки манипулирования, обменный курс сохранил стабильность. Возможно, ежемесячно будет наблюдаться рост ниже инфляции. Однако это будет не лучше, чем доходность от турецкой лиры", - сказал экономист.
Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщала ранее газета Ekonomim.
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финансы, мировая экономика, стамбул, турция, сша, центральные банки, центральный банк, commerzbank
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, США, центральные банки, Центральный банк, commerzbank
Экономист оценил курс доллара на конец года
Экономист Байдар: курс доллара США на конец года может составить 41-42
АНКАРА, 3 апр – ПРАЙМ. Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"Мы (экономисты и финансовые рынки - ред.) ожидаем, что к концу года общий тренд будет составлять около 41-42 лиры. Несмотря на попытки манипулирования, обменный курс сохранил стабильность. Возможно, ежемесячно будет наблюдаться рост ниже инфляции. Однако это будет не лучше, чем доходность от турецкой лиры", - сказал экономист.
Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщала ранее газета Ekonomim.