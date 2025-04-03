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Экономист оценил курс доллара на конец года - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/ekonomist-856336310.html
Экономист оценил курс доллара на конец года
Экономист оценил курс доллара на конец года - 03.04.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил курс доллара на конец года
Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T07:17+0300
2025-04-03T07:17+0300
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АНКАРА, 3 апр – ПРАЙМ. Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции. "Мы (экономисты и финансовые рынки - ред.) ожидаем, что к концу года общий тренд будет составлять около 41-42 лиры. Несмотря на попытки манипулирования, обменный курс сохранил стабильность. Возможно, ежемесячно будет наблюдаться рост ниже инфляции. Однако это будет не лучше, чем доходность от турецкой лиры", - сказал экономист. Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщала ранее газета Ekonomim.
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финансы, мировая экономика, стамбул, турция, сша, центральные банки, центральный банк, commerzbank
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, США, центральные банки, Центральный банк, commerzbank
07:17 03.04.2025
 
Экономист оценил курс доллара на конец года

Экономист Байдар: курс доллара США на конец года может составить 41-42

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АНКАРА, 3 апр – ПРАЙМ. Курс доллара США к турецкой лире на конец года может составить 41-42, обменный курс смог сохранить стабильность несмотря на попытки манипулирования, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"Мы (экономисты и финансовые рынки - ред.) ожидаем, что к концу года общий тренд будет составлять около 41-42 лиры. Несмотря на попытки манипулирования, обменный курс сохранил стабильность. Возможно, ежемесячно будет наблюдаться рост ниже инфляции. Однако это будет не лучше, чем доходность от турецкой лиры", - сказал экономист.
Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщала ранее газета Ekonomim.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСтамбулТУРЦИЯСШАцентральные банкиЦентральный банкcommerzbank
 
 
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