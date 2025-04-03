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Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт
Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт
Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:44+0300
2025-04-03T00:44+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а также между Китаем и Евросоюзом, выразила мнение в беседе с РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Введение тарифов вряд ли останется без ответа, и американские компании-экспортеры также пострадают. Не исключаю, что подобные меры могут привести к расширению торговли вне США", - считает она.
Бондаренко отметила, что торговые связи могут усилиться между Евросоюзом и Китаем, КНР и странами Юго-Восточной Азии, на евразийском континенте, а также в рамках блока БРИКС.
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Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт
Экономист Бондаренко: пошлины США на импорт приведут к расширению торговли в обход США
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а также между Китаем и Евросоюзом, выразила мнение в беседе с РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Введение тарифов вряд ли останется без ответа, и американские компании-экспортеры также пострадают. Не исключаю, что подобные меры могут привести к расширению торговли вне США", - считает она.
Бондаренко отметила, что торговые связи могут усилиться между Евросоюзом и Китаем, КНР и странами Юго-Восточной Азии, на евразийском континенте, а также в рамках блока БРИКС.