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Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт

Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт

Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:44+0300

2025-04-03T00:44+0300

2025-04-03T00:44+0300

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а также между Китаем и Евросоюзом, выразила мнение в беседе с РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Введение тарифов вряд ли останется без ответа, и американские компании-экспортеры также пострадают. Не исключаю, что подобные меры могут привести к расширению торговли вне США", - считает она. Бондаренко отметила, что торговые связи могут усилиться между Евросоюзом и Китаем, КНР и странами Юго-Восточной Азии, на евразийском континенте, а также в рамках блока БРИКС.

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