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Эксперты оценили влияние "взаимных" пошлин США на мировую экономику

Эксперты оценили влияние "взаимных" пошлин США на мировую экономику - 03.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние "взаимных" пошлин США на мировую экономику

Новые "взаимные" пошлины США в краткосрочном периоде могут замедлить экономический рост страны и снизить ее влияние в мировой экономике, при этом снижение... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:32+0300

2025-04-03T00:32+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Новые "взаимные" пошлины США в краткосрочном периоде могут замедлить экономический рост страны и снизить ее влияние в мировой экономике, при этом снижение налогов может компенсировать их негативное влияние внутри Штатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Тарифы в краткосрочном периоде могут замедлить экономический рост... из-за снижения экспорта и потребления, которое оказалось под давлением", - считает доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она добавила, что пока не считает базовыми для США сценарии, при которых введение пошлин приведет к рецессии и стагфляции. В долгосрочном же периоде эффект от тарифов может быть разнонаправленным. Это может быть как положительный эффект - рост внутреннего производства, импортозамещение и так далее, так и отрицательный - например, "проблемы с цепочками поставок, миграционные вызовы и снижение значимости США в мировой экономике", отметила Бондаренко. Пошлины также грозят Штатам ускорением инфляции в среднесрочной перспективе: издержки импортеров из-за тарифов и траты американских компаний на перемещение производства обратно в США перенесутся в цены на товары и услуги. Частично негативный эффект для ВВП будет компенсирован снижением налогов на 100 базисных пунктов, которое ожидается летом, считает эксперт компании "Эйлер Аналитические Технологии" Барри Эрлих. "Это компенсирует негативное влияние тарифов на рост экономики, с пиковым эффектом в 2026 году (перед ноябрьскими выборами в конгресс)", - считает Эрлих. Он добавил, что в результате введения тарифов рост ВВП Штатов снизится до 1% в первом полугодии 2025 года, но затем на фоне снижения налогов вырастет до 2% во втором полугодии 2025 года и достигнет 2,8% в 2026 году.

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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, ниу вшэ, вшэ