https://1prime.ru/20250403/elektromobil-856353556.html
В России упали продажи электромобилей
В России упали продажи электромобилей - 03.04.2025, ПРАЙМ
В России упали продажи электромобилей
Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:21+0300
2025-04-03T15:21+0300
2025-04-03T15:21+0300
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года. При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.
https://1prime.ru/20250403/avto-856351069.html
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россия, авто
В России упали продажи электромобилей
АЕБ: продажи новых электромобилей в России в первом квартале упали на 77%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей с электродвигателем в России по итогам первого квартала 2025 года снизились на 77%, или на 4,1 тысячи штук в годовом выражении, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Динамика январь-март 2025/2024... Электрический: -4 072 (-77%)", - указано в отчете о динамике продаж новых автомобилей с разными типами двигателей за первый квартал 2025 года.
При этом доля таких автомобилей от общего количества проданных машин за год увеличилась 1 процентный пункт и составила 1,5%.
Продажи новых легковых авто и LCV в России в I квартале снизились на 26%