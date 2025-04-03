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Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США

Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США

Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:22+0300

2025-04-03T19:22+0300

2025-04-03T19:22+0300

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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA), заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. "Как я сообщил президенту (США Дональду – ред.) Трампу в ходе нашего телефонного разговора на прошлой неделе, Канада ответит на введение США пошлин на автомобили. Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов", – сказал премьер, выступая перед журналистами. Он уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать этих пошлин, если они "сохранят производство и инвестиции в Канаде". Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.

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дональд трамп, канада, сша, пошлины, авто