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Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:22+0300
2025-04-03T19:22+0300
2025-04-03T19:22+0300
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA), заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. "Как я сообщил президенту (США Дональду – ред.) Трампу в ходе нашего телефонного разговора на прошлой неделе, Канада ответит на введение США пошлин на автомобили. Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов", – сказал премьер, выступая перед журналистами. Он уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать этих пошлин, если они "сохранят производство и инвестиции в Канаде". Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
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Экономика, Дональд Трамп, КАНАДА, США, пошлины, Авто
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Канада введет пошлину в 25% на автомобили из США в ответ на тарифы Трампа
ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA), заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.
"Как я сообщил президенту (США Дональду – ред.) Трампу в ходе нашего телефонного разговора на прошлой неделе, Канада ответит на введение США пошлин на автомобили. Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов", – сказал премьер, выступая перед журналистами.
Он уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать этих пошлин, если они "сохранят производство и инвестиции в Канаде".
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
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