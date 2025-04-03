Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/kanada-856362644.html
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:22+0300
2025-04-03T19:22+0300
экономика
дональд трамп
канада
сша
пошлины
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA), заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. "Как я сообщил президенту (США Дональду – ред.) Трампу в ходе нашего телефонного разговора на прошлой неделе, Канада ответит на введение США пошлин на автомобили. Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов", – сказал премьер, выступая перед журналистами. Он уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать этих пошлин, если они "сохранят производство и инвестиции в Канаде". Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856362374.html
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, канада, сша, пошлины, авто
Экономика, Дональд Трамп, КАНАДА, США, пошлины, Авто
19:22 03.04.2025
 
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США

Канада введет пошлину в 25% на автомобили из США в ответ на тарифы Трампа

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA), заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.
"Как я сообщил президенту (США Дональду – ред.) Трампу в ходе нашего телефонного разговора на прошлой неделе, Канада ответит на введение США пошлин на автомобили. Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов", – сказал премьер, выступая перед журналистами.
Он уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать этих пошлин, если они "сохранят производство и инвестиции в Канаде".
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch
19:19
 
ЭкономикаДональд ТрампКАНАДАСШАпошлиныАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала