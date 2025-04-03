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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:55+0300

2025-04-03T12:55+0300

2025-04-03T12:59+0300

энергетика

нефть

brent

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% - до 71,92 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 72 доллара впервые с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до 68,58 доллара.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

https://1prime.ru/20250402/neft-856323936.html

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нефть, brent