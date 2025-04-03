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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:55+0300
2025-04-03T12:59+0300
энергетика
нефть
brent
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% - до 71,92 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 72 доллара впервые с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до 68,58 доллара.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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нефть, brent
Энергетика, Нефть, BRENT
12:55 03.04.2025 (обновлено: 12:59 03.04.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 24 марта

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% - до 71,92 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 72 доллара впервые с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до 68,58 доллара.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Нефтяные вышки в Татарстане
США нарастили добычу нефти
Вчера, 17:36
 
ЭнергетикаНефтьBRENT
 
 
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