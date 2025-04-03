https://1prime.ru/20250403/neft-856347521.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:55+0300
2025-04-03T12:55+0300
2025-04-03T12:59+0300
энергетика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% - до 71,92 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 72 доллара впервые с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до 68,58 доллара.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
https://1prime.ru/20250402/neft-856323936.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 24 марта
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% - до 71,92 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 72 доллара впервые с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до 68,58 доллара.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
США нарастили добычу нефти