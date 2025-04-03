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Стоимость нефти снижается более чем на 5,5 процента
Стоимость нефти снижается более чем на 5,5 процента - 03.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается более чем на 5,5 процента
Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются более чем на 5,5%, свидетельствуют данные торгов. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:47+0300
2025-04-03T14:47+0300
2025-04-03T14:50+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются более чем на 5,5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,51%, до 70,82 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,82%, до 67,54 доллара. Утром нефтяные котировки снижались примерно на 2%.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Увеличение добычи нефти восьми стран может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Кроме того, страны с добровольными сокращениями нефтедобычи до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК.Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс."Если предположить с большим допущением, что они (пошлины США - ред.) сохранятся , то они окажут влияние на мировой экономический рост и приведут к инфляции. Что касается сырьевых товаров, то это в общем негативно отразиться на мировом спросе, особенно на сырьевых товарах... на нефти", - цитирует агентство Блумберг управляющего хедж-фондом Andurand Capital Пьера Андюранда (Pierre Andurand).
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опек, нефть, нефтяные фьючерсы
Энергетика, ОПЕК, Нефть, нефтяные фьючерсы
Стоимость нефти снижается более чем на 5,5 процента
Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются более чем на 5,5%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются более чем на 5,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,51%, до 70,82 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,82%, до 67,54 доллара. Утром нефтяные котировки снижались примерно на 2%.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Увеличение добычи нефти восьми стран может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Кроме того, страны с добровольными сокращениями нефтедобычи до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями ускорят наращивание добычи
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Если предположить с большим допущением, что они (пошлины США - ред.) сохранятся , то они окажут влияние на мировой экономический рост и приведут к инфляции. Что касается сырьевых товаров, то это в общем негативно отразиться на мировом спросе, особенно на сырьевых товарах... на нефти", - цитирует агентство Блумберг управляющего хедж-фондом Andurand Capital Пьера Андюранда (Pierre Andurand).