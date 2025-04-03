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Россия с мая сможет увеличить нефтедобычу

Россия с мая сможет увеличить нефтедобычу - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россия с мая сможет увеличить нефтедобычу

Россия с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – до 9,2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T15:13+0300

2025-04-03T15:13+0300

2025-04-03T15:20+0300

энергетика

нефть

опек

саудовская аравия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – до 9,2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике, опубликованного по итогам встречи восьми стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи.Такие данные представлены в приложенной таблице по итогам встречи этих восьми стран. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.Показатели для Ирака составляют 4,049 миллиона баррелей в сутки, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – 3,015 миллиона баррелей в сутки, Кувейта – 2,443 миллиона. Для Казахстана предельный уровень добычи повышается до 1,486 миллиона, Алжира - до 919 миллиона баррелей в сутки, Омана - до 768 тысяч баррелей.Эти восемь стран ОПЕК+ ранее взяли на себя "добровольные" (дополнительные к квотам) обязательства снизить добычу нефти.Позднее ОПЕК+ принял решение, что они с апреля постепенно, в течение полутора лет, будут смягчать эти "добровольные" ограничения суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом все они, кроме Алжира, ранее превышали обязательные лимиты и должны это компенсировать. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.Ранее в четверг ОПЕК заявил, что эти восемь стран ускорят смягчение "добровольных" (дополнительных к квоте) ограничений в мае и увеличат добычу на 411 тысячу баррелей в сутки от уровня апреля, что эквивалентно трем запланированным ранее ежемесячным увеличениям.

https://1prime.ru/20250403/neft-856352557.html

саудовская аравия

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нефть, опек, саудовская аравия