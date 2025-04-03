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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили падение уже примерно до 7%, цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T15:46+0300

2025-04-03T15:46+0300

2025-04-03T15:50+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение уже примерно до 7%, цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 15.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,7% - до 69,93 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 7,25%, до 66,51 доллара.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.Кроме того, страны с добровольными сокращениями нефтедобычи до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК.

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нефть