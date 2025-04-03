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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250403/neft-856354564.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель - 03.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение уже примерно до 7%, цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:46+0300
2025-04-03T15:50+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение уже примерно до 7%, цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 15.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,7% - до 69,93 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 7,25%, до 66,51 доллара.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.Кроме того, страны с добровольными сокращениями нефтедобычи до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК.
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нефть
Экономика, Нефть
15:46 03.04.2025 (обновлено: 15:50 03.04.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 19 марта

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение уже примерно до 7%, цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,7% - до 69,93 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 7,25%, до 66,51 доллара.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
Кроме того, страны с добровольными сокращениями нефтедобычи до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК.
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