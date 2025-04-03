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Нефть дешевеет на 7 процентов

Нефть дешевеет на 7 процентов - 03.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 7 процентов

Мировые цены на нефть в четверг вечером падают примерно на 7% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении ряда... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T21:57+0300

2025-04-03T21:57+0300

2025-04-03T21:57+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают примерно на 7% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, а "добровольцы" ОПЕК+ сделали объявление о добыче нефти, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 6,95% - до 69,74 доллара за баррель, показатель находится ниже отметки в 70 долларов впервые с 19 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 7,61%, до 66,25 доллара. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщается в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. "Сначала рецессия и опасения по поводу спроса, вызванные тарифами... Трампа, а теперь перспектива роста предложения со стороны ОПЕК. Трейдеры снова обратят внимание на риск переизбытка предложения на рынке", - цитирует агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

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нефть, сша, дональд трамп, опек