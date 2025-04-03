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Эксперт рассказал о влиянии роста нефтедобычи ОПЕК+ на мировые цены - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт рассказал о влиянии роста нефтедобычи ОПЕК+ на мировые цены
Эксперт рассказал о влиянии роста нефтедобычи ОПЕК+ на мировые цены - 03.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о влиянии роста нефтедобычи ОПЕК+ на мировые цены
Ускоренное увеличение добычи нефти со стороны восьми стран ОПЕК+, которые постепенно выходят из добровольных ограничений, может создать давление на мировые цены | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T17:19+0300
2025-04-03T17:19+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ускоренное увеличение добычи нефти со стороны восьми стран ОПЕК+, которые постепенно выходят из добровольных ограничений, может создать давление на мировые цены в апреле-мае, но если спрос увеличится в летний период, то они смогут стабилизироваться и даже вырасти, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов отраслевой консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - ранее в четверг договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. После этого заявления мировые цены на нефть ускорили снижение. По состоянию на 17.02 мск, цена барреля Brent опускается на 6,51%, до 70,07 доллара. А чуть ранее она уже падала ниже 70 долларов, впервые с 19 марта. "На горизонте ближайших месяцев - в апреле-мае - дополнительное увеличение добычи может создать давление на цены, однако, если спрос усилится в летний период - что вполне ожидаемо - то цены смогут стабилизироваться или даже вырасти", - сказал Тимонин. Что касается физической возможности реализовать заявленные планы, по его словам, большинство стран-участниц обладают достаточным запасным производственным потенциалом. Реальное же увеличение добычи будет происходить постепенно, с учетом операционных возможностей и инфраструктурных ограничений, что позволит корректировать поставки в зависимости от динамики рынка, заключил он. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизодства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.
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нефть
Энергетика, Нефть
17:19 03.04.2025
 
Эксперт рассказал о влиянии роста нефтедобычи ОПЕК+ на мировые цены

Эксперт Тимонин: рост нефтедобычи ОПЕК+ надавит на цены в апреле-мае

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ускоренное увеличение добычи нефти со стороны восьми стран ОПЕК+, которые постепенно выходят из добровольных ограничений, может создать давление на мировые цены в апреле-мае, но если спрос увеличится в летний период, то они смогут стабилизироваться и даже вырасти, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов отраслевой консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - ранее в четверг договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. После этого заявления мировые цены на нефть ускорили снижение. По состоянию на 17.02 мск, цена барреля Brent опускается на 6,51%, до 70,07 доллара. А чуть ранее она уже падала ниже 70 долларов, впервые с 19 марта.
"На горизонте ближайших месяцев - в апреле-мае - дополнительное увеличение добычи может создать давление на цены, однако, если спрос усилится в летний период - что вполне ожидаемо - то цены смогут стабилизироваться или даже вырасти", - сказал Тимонин.
Что касается физической возможности реализовать заявленные планы, по его словам, большинство стран-участниц обладают достаточным запасным производственным потенциалом. Реальное же увеличение добычи будет происходить постепенно, с учетом операционных возможностей и инфраструктурных ограничений, что позволит корректировать поставки в зависимости от динамики рынка, заключил он.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизодства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.
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