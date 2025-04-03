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ОПЕК+ намерен придерживаться плана повышения добычи нефти, пишет Reuters
ОПЕК+ намерен придерживаться плана повышения добычи нефти, пишет Reuters - 03.04.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ намерен придерживаться плана повышения добычи нефти, пишет Reuters
ОПЕК+ вероятно будет придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти с апреля, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:55+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ вероятно будет придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти с апреля, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Встреча восьми ведущих министров стран ОПЕК+, скорее всего, сохранит политику в области добычи нефти, предусматривающую постепенное увеличение добычи нефти с апреля, без изменений", - сообщает агентство. Представители восьми стран ОПЕК+, взявших на себя "добровольные" (дополнительные) ограничения на добычу нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), начали встречу чуть позднее 12.00 мск, сообщал РИА Новости источник в одной из делегаций. Ранее ОПЕК+ принял решение, что эти восемь стран с апреля постепенно, в течение полутора лет, будут смягчать ряда "добровольных" сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом все они, кроме Алжира, ранее превышали обязательные лимиты и должны это компенсировать. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. План компенсаций также рассчитан на полтора года.
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нефть, опек
ОПЕК+ намерен придерживаться плана повышения добычи нефти, пишет Reuters
Reuters: ОПЕК+ скорее всего будет придерживаться плана повышения добычи нефти
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ вероятно будет придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти с апреля, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Встреча восьми ведущих министров стран ОПЕК+, скорее всего, сохранит политику в области добычи нефти, предусматривающую постепенное увеличение добычи нефти с апреля, без изменений", - сообщает агентство.
Представители восьми стран ОПЕК+, взявших на себя "добровольные" (дополнительные) ограничения на добычу нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), начали встречу чуть позднее 12.00 мск, сообщал РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее ОПЕК+ принял решение, что эти восемь стран с апреля постепенно, в течение полутора лет, будут смягчать ряда "добровольных" сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом все они, кроме Алжира, ранее превышали обязательные лимиты и должны это компенсировать. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. План компенсаций также рассчитан на полтора года.
Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения ОПЕК+ объемов добычи