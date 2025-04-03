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Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями ускорят наращивание добычи

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями ускорят наращивание добычи - 03.04.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями ускорят наращивание добычи

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи договорились ускорить наращивание добычи нефти: теперь уже в мае будут добывать на 411 тысяч... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:25+0300

2025-04-03T14:25+0300

2025-04-03T14:52+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи договорились ускорить наращивание добычи нефти: теперь уже в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, говорится в официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи восьми стран ОПЕК+.ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман."Восемь стран-участниц скорректируют добычу нефти на 411 тысяч баррелей в день, что равно трехмесячному наращиванию, в мае 2025 года", - сказано в коммюнике.При этом Россия с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – до 9,2 миллиона баррелей в сутки. Показатели для Ирака составляют 4,049 миллиона баррелей в сутки, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – 3,015 миллиона баррелей в сутки, Кувейта – 2,443 миллиона баррелей в сутки.Отмечается,что увеличение добычи нефти восьми стран ОПЕК+, которые придерживаются добровольных сокращений, может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий."Постепенное повышение может быть приостановлено или обращено вспять в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера даст возможность странам-участницам ускорить выплату компенсаций", - говорится в коммюнике.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи встретятся 5 мая для определения добычи в июне, будут проводить встречи для оценки соблюдения обязательств ежемесячно."Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для оценки рыночных условий, соблюдения обязательств и компенсаций. Восемь стран соберутся 5 мая, чтобы определить уровни добычи на июнь", – говорится в сообщении.Также эти страны до 15 апреля представят обновленные планы компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК."Восемь стран подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи, согласованным на 53-м заседании Совместного комитета по мониторингу добычи нефти (JMMC) 3 апреля 2024 года. Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года и представить обновленные планы компенсации в ​​секретариат ОПЕК до 15 апреля 2025 года, которые будут размещены на веб-сайте секретариата", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250324/opek-856058769.html

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опек, нефть