https://1prime.ru/20250403/peskov-856353041.html

В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины

В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины

В вопросе украинского конфликта все стороны хотели бы не только говорить, но и быть услышанными, это в настоящее время наблюдается в отношениях России с новой... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:59+0300

2025-04-03T14:59+0300

2025-04-03T15:24+0300

спецоперация на украине

украина

рф

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе украинского конфликта все стороны хотели бы не только говорить, но и быть услышанными, это в настоящее время наблюдается в отношениях России с новой американской администрацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными, это то, что сейчас у нас есть с американской администрацией", - сказал он в комментарии агентству Bloomberg. По словам представителя Кремля, Москва предпочла бы продолжать "определенные взаимные усилия по поиску способа урегулирования".

https://1prime.ru/20250403/ukraina-856337168.html

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украина, рф, дмитрий песков, россия