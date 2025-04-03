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В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины
В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины
В вопросе украинского конфликта все стороны хотели бы не только говорить, но и быть услышанными, это в настоящее время наблюдается в отношениях России с новой... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:59+0300
2025-04-03T14:59+0300
2025-04-03T15:24+0300
спецоперация на украине
украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе украинского конфликта все стороны хотели бы не только говорить, но и быть услышанными, это в настоящее время наблюдается в отношениях России с новой американской администрацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными, это то, что сейчас у нас есть с американской администрацией", - сказал он в комментарии агентству Bloomberg. По словам представителя Кремля, Москва предпочла бы продолжать "определенные взаимные усилия по поиску способа урегулирования".
https://1prime.ru/20250403/ukraina-856337168.html
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украина, рф, дмитрий песков, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
В Кремле рассказали, что является важным в диалоге по теме Украины
Песков: по теме Украины важно говорить и быть услышанными
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе украинского конфликта все стороны хотели бы не только говорить, но и быть услышанными, это в настоящее время наблюдается в отношениях России с новой американской администрацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными, это то, что сейчас у нас есть с американской администрацией", - сказал он в комментарии агентству Bloomberg.
По словам представителя Кремля, Москва предпочла бы продолжать "определенные взаимные усилия по поиску способа урегулирования".
Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине