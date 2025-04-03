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Постпред России в Вене прокомментировал слова Каллас о перемирии
Постпред России в Вене прокомментировал слова Каллас о перемирии - 03.04.2025, ПРАЙМ
Постпред России в Вене прокомментировал слова Каллас о перемирии
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:20+0300
2025-04-03T00:20+0300
2025-04-03T00:20+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины о готовности к перемирию без предварительных условий, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Каллас высказалась в том плане, что Украина, мол, еще три недели назад заявила о готовности к перемирию без предварительных условий, а Россия до сих пор этого не сделала. Значит Россия играет в игры и вовсе не заинтересована в мире. Что тут скажешь? В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия - перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Кая Каллас, Михаил Ульянов, Владимир Путин, ЕС, Совбез
Постпред России в Вене прокомментировал слова Каллас о перемирии
Постпред Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас смешивает понятия перемирия и мира, когда утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире на фоне заявлений Украины о готовности к перемирию без предварительных условий, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Каллас высказалась в том плане, что Украина, мол, еще три недели назад заявила о готовности к перемирию без предварительных условий, а Россия до сих пор этого не сделала. Значит Россия играет в игры и вовсе не заинтересована в мире. Что тут скажешь? В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия - перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".