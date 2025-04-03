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Президент Колумбии назвал возможной ошибкой введение США пошлин на импорт
Президент Колумбии назвал возможной ошибкой введение США пошлин на импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ
Президент Колумбии назвал возможной ошибкой введение США пошлин на импорт
Президент Колумбии Густаво Петро назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт, которое знаменует конец глобальной эпохи свободной торговли,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:44+0300
2025-04-03T02:44+0300
2025-04-03T02:44+0300
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МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт, которое знаменует конец глобальной эпохи свободной торговли, провозглашенной неолиберализмом, отметив сбалансированную тарифную политику своей страны.
"Сегодня неолиберализм, который провозглашал политику свободной торговли по всему миру, умер. Те, кто продолжают цепляться за эту экстремальную идеологию, должны осознать, что держатся за труп", – написал Петро в своем блоге в Х.
Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Колумбийский лидер отметил, что ни абсолютный протекционизм, ни полностью свободная торговля не являются разумной стратегией, и напомнил о "разумном" подходе к пошлинам в собственном правительстве:
"Мы снижаем пошлины на то, что способствует передовой индустриализации в Колумбии, и повышаем на то, что препятствует развитию стратегических отраслей ... Мы снизим тарифы там, где это приведет к увеличению числа рабочих мест в Колумбии, и повысим тарифы там, где мы теряем слишком много рабочих мест в стране", – пояснил Петро.
Согласно представленным на выступлении Трампа данным, Колумбия взимает 10% пошлину с товаров из США, и с настоящего момента ответные пошлины также составят для них 10%.
"Правительство США теперь полагает, что, повысив пошлины на свой импорт в целом, оно может увеличить собственное производство, богатство и занятость. По моему мнению, это может быть большой ошибкой", - добавил президент южноамериканской страны.
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мировая экономика, сша, колумбия, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ, Дональд Трамп
Президент Колумбии назвал возможной ошибкой введение США пошлин на импорт
Президент Колумбии Петро назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт
МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро назвал возможной ошибкой введение США пошлин на весь импорт, которое знаменует конец глобальной эпохи свободной торговли, провозглашенной неолиберализмом, отметив сбалансированную тарифную политику своей страны.
"Сегодня неолиберализм, который провозглашал политику свободной торговли по всему миру, умер. Те, кто продолжают цепляться за эту экстремальную идеологию, должны осознать, что держатся за труп", – написал Петро в своем блоге в Х.
Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Колумбийский лидер отметил, что ни абсолютный протекционизм, ни полностью свободная торговля не являются разумной стратегией, и напомнил о "разумном" подходе к пошлинам в собственном правительстве:
"Мы снижаем пошлины на то, что способствует передовой индустриализации в Колумбии, и повышаем на то, что препятствует развитию стратегических отраслей ... Мы снизим тарифы там, где это приведет к увеличению числа рабочих мест в Колумбии, и повысим тарифы там, где мы теряем слишком много рабочих мест в стране", – пояснил Петро.
Согласно представленным на выступлении Трампа данным, Колумбия взимает 10% пошлину с товаров из США, и с настоящего момента ответные пошлины также составят для них 10%.
"Правительство США теперь полагает, что, повысив пошлины на свой импорт в целом, оно может увеличить собственное производство, богатство и занятость. По моему мнению, это может быть большой ошибкой", - добавил президент южноамериканской страны.