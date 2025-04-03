https://1prime.ru/20250403/prodazhi-856334474.html

Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%

Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15% - 03.04.2025, ПРАЙМ

Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%

Продажи планшетов в России в первом квартале 2025 года выросли на 15% в денежном выражении, до 16,1 миллиарда рублей, а количество проданных устройств... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T04:45+0300

2025-04-03T04:45+0300

2025-04-03T04:45+0300

бизнес

россия

москва

huawei

samsung

м.видео-эльдорадо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856334474.jpg?1743644740

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи планшетов в России в первом квартале 2025 года выросли на 15% в денежном выражении, до 16,1 миллиарда рублей, а количество проданных устройств увеличилось с 700 тысяч до 810 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо". "Всего за январь-март 2025 года в России было продано 810 тысяч планшетов на сумму 16,1 миллиарда рублей по сравнению с 700 тысячами планшетов на общую сумму 14,3 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года... Спрос на эти устройства вырос на 15% в денежном выражении и на 12% - в количественном", - говорится в исследовании, проведенном на основе собственных данных. Отмечается, что средняя цена устройства составила 19,8 тысячи рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее. В тройку лидеров по продажам в натуральном выражении вошли Huawei, Samsung и Redmi. В денежном выражении топ-3 составили Huawei, Apple и Samsung.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, huawei, samsung, м.видео-эльдорадо