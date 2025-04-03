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Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15% - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%
Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15% - 03.04.2025, ПРАЙМ
Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%
Продажи планшетов в России в первом квартале 2025 года выросли на 15% в денежном выражении, до 16,1 миллиарда рублей, а количество проданных устройств... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T04:45+0300
2025-04-03T04:45+0300
бизнес
россия
москва
huawei
samsung
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи планшетов в России в первом квартале 2025 года выросли на 15% в денежном выражении, до 16,1 миллиарда рублей, а количество проданных устройств увеличилось с 700 тысяч до 810 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо". "Всего за январь-март 2025 года в России было продано 810 тысяч планшетов на сумму 16,1 миллиарда рублей по сравнению с 700 тысячами планшетов на общую сумму 14,3 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года... Спрос на эти устройства вырос на 15% в денежном выражении и на 12% - в количественном", - говорится в исследовании, проведенном на основе собственных данных. Отмечается, что средняя цена устройства составила 19,8 тысячи рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее. В тройку лидеров по продажам в натуральном выражении вошли Huawei, Samsung и Redmi. В денежном выражении топ-3 составили Huawei, Apple и Samsung.
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40
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бизнес, россия, москва, huawei, samsung, м.видео-эльдорадо
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Huawei, Samsung, М.Видео-Эльдорадо
04:45 03.04.2025
 
Продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%

"М.Видео-Эльдорадо": продажи планшетов в России в I квартале выросли на 15%

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Продажи планшетов в России в первом квартале 2025 года выросли на 15% в денежном выражении, до 16,1 миллиарда рублей, а количество проданных устройств увеличилось с 700 тысяч до 810 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо".
"Всего за январь-март 2025 года в России было продано 810 тысяч планшетов на сумму 16,1 миллиарда рублей по сравнению с 700 тысячами планшетов на общую сумму 14,3 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года... Спрос на эти устройства вырос на 15% в денежном выражении и на 12% - в количественном", - говорится в исследовании, проведенном на основе собственных данных.
Отмечается, что средняя цена устройства составила 19,8 тысячи рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее.
В тройку лидеров по продажам в натуральном выражении вошли Huawei, Samsung и Redmi. В денежном выражении топ-3 составили Huawei, Apple и Samsung.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАHuaweiSamsungМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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