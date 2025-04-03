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Россияне стали чаще путешествовать внутри страны - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще путешествовать внутри страны
Россияне стали чаще путешествовать внутри страны - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще путешествовать внутри страны
Россияне в первом квартале 2025 года совершили на 10% больше путешествий внутри страны по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T03:45+0300
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туризм
россия
москва
мурманск
кострома
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года совершили на 10% больше путешествий внутри страны по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). "Несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к году", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных платформы по бронированиям. Отмечается, что лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось. На втором месте по приросту бронирований - Кострома, где количество заказов выросло на 80% в годовом выражении. Третьим по темпам прироста интереса россиян стала подмосковная Коломна с ростом бронирований в 1,5 раза. Кроме того, в топ-10 по приросту бронирований вошли населенные пункты, расположенные вблизи популярных горнолыжных курортов: Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, а также Шерегеш в Кемеровской области. По словам аналитиков, больше всего бронирований туристического жилья в первом квартале было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (9%) и Казань (3%). Чаще всего для путешествий в январе-марте россияне бронировали отели и мини-отели. Средняя длительность поездки составила два дня, а средний чек – 5 тысяч рублей за ночь.
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бизнес, туризм, россия, москва, мурманск, кострома, мтс
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, МУРМАНСК, Кострома, МТС
03:45 03.04.2025
 
Россияне стали чаще путешествовать внутри страны

Bronevik.com: россияне в I квартале совершили на 10% больше поездок внутри страны

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года совершили на 10% больше путешествий внутри страны по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС).
"Несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к году", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных платформы по бронированиям.
Отмечается, что лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось. На втором месте по приросту бронирований - Кострома, где количество заказов выросло на 80% в годовом выражении. Третьим по темпам прироста интереса россиян стала подмосковная Коломна с ростом бронирований в 1,5 раза.
Кроме того, в топ-10 по приросту бронирований вошли населенные пункты, расположенные вблизи популярных горнолыжных курортов: Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, а также Шерегеш в Кемеровской области.
По словам аналитиков, больше всего бронирований туристического жилья в первом квартале было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (9%) и Казань (3%).
Чаще всего для путешествий в январе-марте россияне бронировали отели и мини-отели. Средняя длительность поездки составила два дня, а средний чек – 5 тысяч рублей за ночь.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАМУРМАНСККостромаМТС
 
 
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