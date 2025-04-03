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Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты этой зимой

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты этой зимой - 03.04.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты этой зимой

Горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Шерегеш, "Большой Вудъявр" стали самыми популярными в зимнем сезоне 2024-25 года, сообщает Минэкономразвития РФ. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:21+0300

2025-04-03T19:21+0300

2025-04-03T19:21+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Шерегеш, "Большой Вудъявр" стали самыми популярными в зимнем сезоне 2024-25 года, сообщает Минэкономразвития РФ. Как сообщается, Минэкономразвития России и "Авито Путешествия" назвали восемь самых популярных горнолыжных курортов страны по количеству бронирований номеров в отелях. Наиболее востребованным направлением для зимнего отдыха в сезоне 2024-25 года стал Сочи. Также в топ-8 курортов вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. "Чаще всего россияне останавливались в отелях Сочи, а наиболее длительные бронирования отмечались в Архызе и Кировске. По объему предложения на платформе в лидерах также Сочи, Архыз и Шерегеш", - говорится в сообщении. "... За первые два месяца рост числа турпоездок в Карачаево-Черкесии, где расположен курорт Архыз, составил 23%, в Мурманской области, куда многие приезжают кататься на "Большой Вудъявр" - 15,1%, в Сахалинской области, где привлекает гостей "Горный Воздух" - 17,7%, а Челябинская область, где развивается курорт "Солнечная долина" - 24,3%", - приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгия Груши. По данным совместного исследования Минэкономразвития России и "Авито Путешествий", в среднем в представленных локациях россияне останавливались в отелях на две ночи. На максимально долгий срок - в Архызе и Кировске (по три ночи в среднем). В Сочи и Шерегеше среднее время проживания в номере составило двое суток, в Златоусте, Байкальске, Белокурихе и Дивногорске обычно снимали номер на сутки. Почти на всех горнолыжных курортах в среднем в номере останавливались по два человека. Исключение - Белокуриха, где количество постояльцев в одном номере равнялось трем.

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туризм, бизнес, россия, сочи, архыз, минэкономразвития рф