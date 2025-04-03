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Страны ОПЕК+ могут обсудить добычу нефти Казахстана в четверг
Страны ОПЕК+ могут обсудить добычу нефти Казахстана в четверг - 03.04.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ могут обсудить добычу нефти Казахстана в четверг
Страны ОПЕК+ планируют провести встречу в четверг, где могут обсудить добычу нефти Казахстана из-за превышения установленного для страны предельного уровня. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:23+0300
2025-04-03T00:23+0300
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нефть
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экономика
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саудовская аравия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ планируют провести встречу в четверг, где могут обсудить добычу нефти Казахстана из-за превышения установленного для страны предельного уровня.
По данным источников агентства Рейтер, восемь стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые имеют добровольные сокращения и с апреля постепенно частично выходят из них, встретятся для обсуждения добычи нефти Казахстана. Это связано с тем, что нескольких членов группы, в том числе Саудовскую Аравию, возмутил рекордный объем добычи в этой стране, утверждают собеседники агентства.
При этом, как сообщал альянс по итогам прошлой встречи, на субботу, 5 апреля, назначено плановое заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Однако источник РИА Новости говорит, что встреча в таком формате пройдет в четверг. Другой источник ожидает, что изменений в политике альянса по итогам мониторингового комитета не будет.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.
Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. План компенсаций также рассчитан на полтора года. Казахстан должен компенсировать сверхдобычу суммарно на 908 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, казахстан, саудовская аравия, алжир, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, КАЗАХСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, ОПЕК
Страны ОПЕК+ могут обсудить добычу нефти Казахстана в четверг
Reuters: страны ОПЕК+ могут обсудить добычу нефти Казахстана в четверг
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ планируют провести встречу в четверг, где могут обсудить добычу нефти Казахстана из-за превышения установленного для страны предельного уровня.
По данным источников агентства Рейтер, восемь стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые имеют добровольные сокращения и с апреля постепенно частично выходят из них, встретятся для обсуждения добычи нефти Казахстана. Это связано с тем, что нескольких членов группы, в том числе Саудовскую Аравию, возмутил рекордный объем добычи в этой стране, утверждают собеседники агентства.
При этом, как сообщал альянс по итогам прошлой встречи, на субботу, 5 апреля, назначено плановое заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Однако источник РИА Новости говорит, что встреча в таком формате пройдет в четверг. Другой источник ожидает, что изменений в политике альянса по итогам мониторингового комитета не будет.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.
Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. План компенсаций также рассчитан на полтора года. Казахстан должен компенсировать сверхдобычу суммарно на 908 тысяч баррелей в сутки.