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Во Владивостоке на стройке выявили более 20 мигрантов
Во Владивостоке на стройке выявили более 20 мигрантов - 03.04.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке на стройке выявили более 20 мигрантов
Более 20 нарушителей миграционного законодательства выявили на стройке жилого комплекса во Владивостоке в ходе совместного рейда прокуратуры Приморья, краевой... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T05:12+0300
2025-04-03T05:12+0300
2025-04-03T05:12+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - ПРАЙМ. Более 20 нарушителей миграционного законодательства выявили на стройке жилого комплекса во Владивостоке в ходе совместного рейда прокуратуры Приморья, краевой полиции и отряда "Тигр-Правопорядок", мигранты будут принудительно выдворены за пределы РФ, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
"Приморский отряд "Тигр-Правопорядок" совместно с прокуратурой Приморского края и полицией задержали незаконных трудовых мигрантов на стройке жилого комплекса "Дом на Востоке" в микрорайоне Патрокл в городе Владивостоке. На строительной площадке обнаружен 21 нарушитель миграционного законодательства, 10 из них не имели патентов на работу в строительной отрасли, 11 задержанных находились на территории региона с нарушениями миграционного режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мигрантов-правонарушителей ждет принудительное выдворение с территории страны, а их работодатель заплатит штраф в размере до 500 тысяч рублей за каждого нелегального мигранта.
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бизнес, общество , владивосток, приморский край, приморье
Бизнес, Общество , Экономика, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье
Во Владивостоке на стройке выявили более 20 мигрантов
Более 20 мигрантов выявили на стройке жилого комплекса во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - ПРАЙМ. Более 20 нарушителей миграционного законодательства выявили на стройке жилого комплекса во Владивостоке в ходе совместного рейда прокуратуры Приморья, краевой полиции и отряда "Тигр-Правопорядок", мигранты будут принудительно выдворены за пределы РФ, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
"Приморский отряд "Тигр-Правопорядок" совместно с прокуратурой Приморского края и полицией задержали незаконных трудовых мигрантов на стройке жилого комплекса "Дом на Востоке" в микрорайоне Патрокл в городе Владивостоке. На строительной площадке обнаружен 21 нарушитель миграционного законодательства, 10 из них не имели патентов на работу в строительной отрасли, 11 задержанных находились на территории региона с нарушениями миграционного режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мигрантов-правонарушителей ждет принудительное выдворение с территории страны, а их работодатель заплатит штраф в размере до 500 тысяч рублей за каждого нелегального мигранта.