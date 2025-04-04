https://1prime.ru/20250404/ataka-856382053.html

Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты

Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты - 04.04.2025, ПРАЙМ

Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты

Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:18+0300

2025-04-04T12:18+0300

2025-04-04T12:18+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250331/udary-856245428.html

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