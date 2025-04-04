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Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты
Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты - 04.04.2025, ПРАЙМ
Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты
Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:18+0300
2025-04-04T12:18+0300
2025-04-04T12:18+0300
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты
МО: Киев за сутки шесть раз атаковал российские энергообъекты
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России