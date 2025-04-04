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Не по зубам. Судный день для европейского автопрома уже близок

Не по зубам. Судный день для европейского автопрома уже близок - 04.04.2025, ПРАЙМ

Не по зубам. Судный день для европейского автопрома уже близок

Трамп заявил, что пошлины на автомобильные рынки Европы и Китая останутся надолго. Белый дом считает, что решение заставить иностранных автопроизводителей... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T05:05+0300

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2025-04-04T05:05+0300

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Трамп заявил, что пошлины на автомобильные рынки Европы и Китая останутся надолго. Белый дом считает, что решение заставить иностранных автопроизводителей открывать заводы в США за два года может принести в бюджет страны от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов. По его задумке, это подтолкнет экономический рост в США — правда, сроки не называются, и у экспертов на этот счет мнения очень разные.ЕС экспортировал около 1,1 млн легковых машин в США на сумму 50 млрд евро (последняя подтвержденная финансовая статистика доступна только по 2023 году, тогда как поштучные данные собираются гораздо быстрее и приведены ниже). В частности, Великобритания экспортировала 150 тысяч автомобилей, что составляет почти 20% британского экспорта легковых автомобилей. Американский рынок сбыта является важным и незаменимым — а посему по факту уникальным — для автомобилей премиум-сегмента из ЕС и Великобритании. Долгие десятилетия в европейских ангарах разрабатывались образцы мировой инженерно-технической мысли, предназначенные исключительно для гладких, широких и "бесконечных" североамериканских автострад. Продать их в другие части света будет крайне проблематично.Согласно Focus2Move, в США в 2024 году было продано 15,8 миллиона новых автомобилей, тогда как в Евросоюзе – около 13 миллиона новых авто, а в России – всего 1,6 миллиона машин. Например, Германия в 2024 году экспортировала в США автомобильной продукции почти на 25 миллиардов долларов. По факту США для европейских автопроизводителей остаётся вторым по значимости рынком сбыта после Китая (несколько десятилетий назад Северная Америка была главным рынком сбыта европейских автопроизводителей).Исторически Германия была одним из крупнейших экспортеров автомобилей в США, и у американцев особенно популярны такие марки, как BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche. Среди других крупных европейских экспортеров автомобилей в США ‒ Великобритания (в частности, McLaren, Rolls Royce, Rover, хотя динамика торговли после Brexit существенно ослабла: виной, прежде всего, известные законодательные осложнения в части таможенных оформлений, а также возросшая неразбериха с налогами и их калькуляцией в части внешней торговли), Италия (например, Fiat, Lamborghini, Ferrari).Процесс развития "болевого синдрома" для европейцев с введением 2 апреля 25%-ных ввозных пошлин на экспорт европейского автопрома в США будет существенно растянут во времени, но намекает на единственноj возможный печальный сценарий. Самый важный быстрый эффект от пошлин ‒ подорожание европейских машин у американских дилеров. Главная идея Трампа — выравнивание торгового дефицита со всеми основными странами-партнерами США — подразумевает покупки потребителями этих стран больше родных американских марок (Ford, GM, Cadillac и прочих) как условие неприменения рассматриваемых ввозных пошлин. В противном случае европейских автопроизводителей эти пошлины мотивируют создавать свои производства на территории США с глубокими уровнями декомпозиции узлов и агрегатов (деталей пока нет, но очевидно, что варианты "отверточных сборок" не сработают).Однако европейский потребительский рынок уже перенасыщен, и, кроме того, планомерных и осмысленных маркетинговых усилий в отношении североамериканского автопрома в Старом Свете не прилагалось долгие десятилетия. Поэтому при всем желании европейцам в кратчайшие сроки сделать такой "кувырок" не представляется возможным. В результате таких мер воздействия основная доля американских приверженцев "европейской роботизированной классики" может отказаться от покупки новой немецкой или итальянской модели и сделать свой выбор в пользу американского автомобиля. В этом и есть основная задумка и стратегия Дональда Трампа.Учитывая, что обычно дилеры работают на условиях оптовых закупок, первыми почувствуют убытки именно они, а не сами заводы в Старом Свете и их работники. Европейские автопроизводители почувствуют основной экономический удар только в 2026 году, когда обанкротившиеся или переориентировавшиеся на другие закупки американские автодилеры, скорректировав ожидания по реальному спросу, начнут массово и существенно сокращать импорт "европейцев". Повторюсь, случится это лишь в следующем году, а пока у пострадавшей стороны есть довольно приличное время, чтобы перестроить свою работу на новые рынки. Похоже, американский для них – как минимум, в ближайшие четыре года – окажется не по зубам.Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании "Прайм Брокерский Сервис" (ПБС)

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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авто, мнения аналитиков, мировая экономика, бизнес, сша, ес, audi, bmw, дональд трамп, китай, великобритания