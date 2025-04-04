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Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России

Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России - 04.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России

Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру и зафиксировали минимальные изменения по сравнению с результатами февраля, однако год к году... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:00+0300

2025-04-04T08:00+0300

2025-04-04T08:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру и зафиксировали минимальные изменения по сравнению с результатами февраля, однако год к году средняя стоимость нового автомобиля заметно возросла.По итогам первого квартала этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Средняя цена машины китайской марки в марте составила 3,74 миллиона рублей, а для отечественной – 1,59 миллиона рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля, с учётом марок, не представленных официально на российском рынке. По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей."С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной", – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.На уровне отдельных регионов лишь в двух областях замечен рост средней стоимости нового автомобиля. В Ульяновской области увеличение составило 4,3% – до 2,5 миллиона рублей, а в Краснодарском крае цена возросла до 3,41 миллиона рублей, что на 1,4% больше февральских значений. Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан (-16%; 2,2 млн рублей), Оренбургская область (-11%; 2,5 млн рублей) и Нижегородская область (-9%; 3,16 млн рублей).В Москве средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, в марте она достигла 5,16 миллиона рублей, что на три процента ниже февральского уровня. В Санкт-Петербурге цена также снизилась, но лишь на один процент, составив 3,37 миллиона рублей.По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца составили: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 млн рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 млн рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 млн рублей).В марте наиболее подорожавшие модели прибавили в цене чуть больше двух процентов. В их число вошли кроссоверы Livan X6 Pro (2,72 млн рублей) и GAC GS3 (3,1%; 1,79 млн рублей), а также седан FAW Bestune B70, чья средняя стоимость составила 3,18 миллиона рублей.

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эксклюзив, авто