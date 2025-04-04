https://1prime.ru/20250404/avto-856341794.html
Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России
Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России
Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру и зафиксировали минимальные изменения по сравнению с результатами февраля, однако год к году... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:00+0300
2025-04-04T08:00+0300
2025-04-04T08:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру и зафиксировали минимальные изменения по сравнению с результатами февраля, однако год к году средняя стоимость нового автомобиля заметно возросла.По итогам первого квартала этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Средняя цена машины китайской марки в марте составила 3,74 миллиона рублей, а для отечественной – 1,59 миллиона рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля, с учётом марок, не представленных официально на российском рынке. По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей."С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной", – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.На уровне отдельных регионов лишь в двух областях замечен рост средней стоимости нового автомобиля. В Ульяновской области увеличение составило 4,3% – до 2,5 миллиона рублей, а в Краснодарском крае цена возросла до 3,41 миллиона рублей, что на 1,4% больше февральских значений. Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан (-16%; 2,2 млн рублей), Оренбургская область (-11%; 2,5 млн рублей) и Нижегородская область (-9%; 3,16 млн рублей).В Москве средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, в марте она достигла 5,16 миллиона рублей, что на три процента ниже февральского уровня. В Санкт-Петербурге цена также снизилась, но лишь на один процент, составив 3,37 миллиона рублей.По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца составили: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 млн рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 млн рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 млн рублей).В марте наиболее подорожавшие модели прибавили в цене чуть больше двух процентов. В их число вошли кроссоверы Livan X6 Pro (2,72 млн рублей) и GAC GS3 (3,1%; 1,79 млн рублей), а также седан FAW Bestune B70, чья средняя стоимость составила 3,18 миллиона рублей.
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эксклюзив, авто
Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России
Авто.ру Оценка: в марте средняя стоимость нового автомобиля перестала снижаться
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру и зафиксировали минимальные изменения по сравнению с результатами февраля, однако год к году средняя стоимость нового автомобиля заметно возросла.
По итогам первого квартала этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Средняя цена машины китайской марки в марте составила 3,74 миллиона рублей, а для отечественной – 1,59 миллиона рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля, с учётом марок, не представленных официально на российском рынке. По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей.
"С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной", – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.
На уровне отдельных регионов лишь в двух областях замечен рост средней стоимости нового автомобиля. В Ульяновской области увеличение составило 4,3% – до 2,5 миллиона рублей, а в Краснодарском крае цена возросла до 3,41 миллиона рублей, что на 1,4% больше февральских значений. Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан (-16%; 2,2 млн рублей), Оренбургская область (-11%; 2,5 млн рублей) и Нижегородская область (-9%; 3,16 млн рублей).
В Москве средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, в марте она достигла 5,16 миллиона рублей, что на три процента ниже февральского уровня. В Санкт-Петербурге цена также снизилась, но лишь на один процент, составив 3,37 миллиона рублей.
По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца составили: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 млн рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 млн рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 млн рублей).
В марте наиболее подорожавшие модели прибавили в цене чуть больше двух процентов. В их число вошли кроссоверы Livan X6 Pro (2,72 млн рублей) и GAC GS3 (3,1%; 1,79 млн рублей), а также седан FAW Bestune B70, чья средняя стоимость составила 3,18 миллиона рублей.
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