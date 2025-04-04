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В Москве выставили на продажу элегантный автомобиль Mitsuoka Le-Seyde - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве выставили на продажу элегантный автомобиль Mitsuoka Le-Seyde
В Москве выставили на продажу элегантный автомобиль Mitsuoka Le-Seyde - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Москве выставили на продажу элегантный автомобиль Mitsuoka Le-Seyde
В России появилась возможность приобрести изящное купе Mitsuoka Le-Seyde. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:00+0300
2025-04-04T09:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести изящное купе Mitsuoka Le-Seyde. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Mitsuoka Le-Seyde – это крайне редкий японский автомобиль: всего было выпущено 500 единиц. При этом каждый экземпляр собирался вручную инженерами предприятия. То есть эту модель можно смело назвать шедевром ручной работы.Автомобиль был создан на базе японского купе Nissan Silvia S13, но отличается изысканным дизайном в винтажном стиле. В 2023 году Mitsuoka Le-Seyde даже снялся в английской передаче The Grand Tour, в специальном эпизоде Eurocrash. В результате ведущие выбрали эту машину в качестве фаворита.Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1990 году. Автомобиль, оцененный продавцом в 5 400 000 рублей, расположен в Москве. Под капотом машины находится 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. от более поздней версии автомобиля под названием New Le-Seyde.Главная особенность модели – это ее эффектный дизайн. Уникальный винтажный шарм ей придают удлиненный кузов в сочетании с плавными линиями, вытянутые передние колесные арки округлой формы, вертикальная решетка радиатора с частыми прутьями, хромированные фары, бамперы и колесные диски.Салон автомобиля выполнен в таком же изысканном стиле. Роскошный бежевый оттенок кресел гармонично сочетается с черной отделкой торпедо, приборной панели и рулевого колеса. Примечательно, что на дверях сделаны кожаные вставки в цвет сидений, и это способствует формированию визуально единого пространства салона.Mitsuoka Le-Seyde – во всех смыслах уникальный автомобиль, который манит и интригует яркими, необычными дизайнерскими решениями. Это идеальный вариант для тех водителей, которые ищут поистине эксклюзивную модель, и хотят затмить все остальные машины на дороге.
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ПРАЙМ
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4.7
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7 495 645-6601
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
09:00 04.04.2025
 
В Москве выставили на продажу элегантный автомобиль Mitsuoka Le-Seyde

Авито Авто: в Москве выставили на продажу элегантный авто Mitsuoka Le-Seyde

© Авито АвтоMitsuoka Le-Seyde
Mitsuoka Le-Seyde
© Авито Авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести изящное купе Mitsuoka Le-Seyde. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.
Mitsuoka Le-Seyde – это крайне редкий японский автомобиль: всего было выпущено 500 единиц. При этом каждый экземпляр собирался вручную инженерами предприятия. То есть эту модель можно смело назвать шедевром ручной работы.
Автомобиль был создан на базе японского купе Nissan Silvia S13, но отличается изысканным дизайном в винтажном стиле. В 2023 году Mitsuoka Le-Seyde даже снялся в английской передаче The Grand Tour, в специальном эпизоде Eurocrash. В результате ведущие выбрали эту машину в качестве фаворита.
Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1990 году. Автомобиль, оцененный продавцом в 5 400 000 рублей, расположен в Москве. Под капотом машины находится 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. от более поздней версии автомобиля под названием New Le-Seyde.
Главная особенность модели – это ее эффектный дизайн. Уникальный винтажный шарм ей придают удлиненный кузов в сочетании с плавными линиями, вытянутые передние колесные арки округлой формы, вертикальная решетка радиатора с частыми прутьями, хромированные фары, бамперы и колесные диски.
Салон автомобиля выполнен в таком же изысканном стиле. Роскошный бежевый оттенок кресел гармонично сочетается с черной отделкой торпедо, приборной панели и рулевого колеса. Примечательно, что на дверях сделаны кожаные вставки в цвет сидений, и это способствует формированию визуально единого пространства салона.
Mitsuoka Le-Seyde – во всех смыслах уникальный автомобиль, который манит и интригует яркими, необычными дизайнерскими решениями. Это идеальный вариант для тех водителей, которые ищут поистине эксклюзивную модель, и хотят затмить все остальные машины на дороге.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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