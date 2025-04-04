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Назван регион, ставший лидером по снижению средней стоимости новых авто - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Назван регион, ставший лидером по снижению средней стоимости новых авто
Назван регион, ставший лидером по снижению средней стоимости новых авто - 04.04.2025, ПРАЙМ
Назван регион, ставший лидером по снижению средней стоимости новых авто
Лидером среди российских регионов по снижению средней стоимости новых автомобилей в марте стала Башкирия, где они подешевели на 16% к февралю, следом идут... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:42+0300
2025-04-04T08:42+0300
россия
авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Лидером среди российских регионов по снижению средней стоимости новых автомобилей в марте стала Башкирия, где они подешевели на 16% к февралю, следом идут Оренбургская и Нижегородская области, подсчитали эксперты "Авто.ру Оценка". "Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан (-16%; 2,2 миллиона рублей), Оренбургская область (-11%; 2,5 миллиона рублей) и Нижегородская область (-9%; 3,16 миллиона рублей)", - приводятся в сообщении мартовские изменения цен на новые автомобили по сравнению с февралем текущего года. Отмечается, что в Москве средняя стоимость нового авто снизилась на 3% в месячном выражении, при этом оставшись самой высокой по стране - в марте она составила 5,16 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 1%, до 3,37 миллиона рублей. При этом лишь в двух регионах РФ отмечен рост средней стоимости нового автомобиля: в Ульяновской области и Краснодарском крае увеличение составило 4,3% и 1,4% соответственно. "По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца, составили: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 миллиона рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 миллиона рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 миллиона рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 миллиона рублей)", - уточняется в сообщении.
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россия, авто, бизнес
РОССИЯ, Авто, Бизнес
08:42 04.04.2025
 
Назван регион, ставший лидером по снижению средней стоимости новых авто

"Авто.ру": лидером по снижению средней стоимости новых авто стала Башкирия

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Лидером среди российских регионов по снижению средней стоимости новых автомобилей в марте стала Башкирия, где они подешевели на 16% к февралю, следом идут Оренбургская и Нижегородская области, подсчитали эксперты "Авто.ру Оценка".
"Лидерами по снижению средней стоимости стали Республика Башкортостан (-16%; 2,2 миллиона рублей), Оренбургская область (-11%; 2,5 миллиона рублей) и Нижегородская область (-9%; 3,16 миллиона рублей)", - приводятся в сообщении мартовские изменения цен на новые автомобили по сравнению с февралем текущего года.
Отмечается, что в Москве средняя стоимость нового авто снизилась на 3% в месячном выражении, при этом оставшись самой высокой по стране - в марте она составила 5,16 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 1%, до 3,37 миллиона рублей.
При этом лишь в двух регионах РФ отмечен рост средней стоимости нового автомобиля: в Ульяновской области и Краснодарском крае увеличение составило 4,3% и 1,4% соответственно.
"По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца, составили: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 миллиона рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 миллиона рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 миллиона рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 миллиона рублей)", - уточняется в сообщении.
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