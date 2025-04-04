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Минпромторг отметил снижение продаж на российском авторынке

Минпромторг отметил снижение продаж на российском авторынке - 04.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг отметил снижение продаж на российском авторынке

Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале сократились на 26% в годовом выражении, до 245 тысяч штук, продажи автобусов уменьшились на 55%,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:08+0300

2025-04-04T09:08+0300

2025-04-04T09:08+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале сократились на 26% в годовом выражении, до 245 тысяч штук, продажи автобусов уменьшились на 55%, грузовиков - на 46% и LCV - на 16%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 244 988 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих автомобилей – 24 282 штук (-16% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых автомобилей – 15 424 штук (-46% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 2 491 штук (-55% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.Кроме того, Минпромторг отметил снижение продаж импортных автомобилей в России в марте на 59% год к году и отечественных - на 26%."В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)", - говорится в сообщении.В частности, Минпромторг добавил, ссылаясь на данные ППК, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России в первом квартале снизились на 8% в годовом выражении, до 154,1 тысячи штук, при общем падении рынка на 27%."В январе-марте 2025 года рынок новых транспортных средств составил 287 185 штук, (-27% относительно аналогичного периода 2024 года – 391 948 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 154 140 штук (-8% относительно аналогичного периода 2024 года – 167 184 штук)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250404/avto-856372837.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, бизнес, россия, авто, продажа автомобилей