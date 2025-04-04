https://1prime.ru/20250404/avto-856374067.html

Дилеры ищут способ оживить авторынок

Дилеры ищут способ оживить авторынок - 04.04.2025, ПРАЙМ

Дилеры ищут способ оживить авторынок

В России наблюдается снижение интереса к покупке новых автомобилей, что привело к сокращению продаж. Так, в Татарстане реализация машин упала более чем на 16%... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:18+0300

2025-04-04T09:18+0300

2025-04-04T09:18+0300

бизнес

авто

китайские авто

geely

роад

продажа автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_b42ffdaf1522043a5cc95c448c4238c5.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России наблюдается снижение интереса к покупке новых автомобилей, что привело к сокращению продаж. Так, в Татарстане реализация машин упала более чем на 16%. В попытке привлечь клиентов автодилеры начали предлагать рассрочку, используя стратегии, характерные для строительного рынка, сообщает портал "Вечерняя Казань".Начало года ознаменовалось снижением объемов продаж на автомобильном рынке. Согласно данным "Автостата", в период с января по февраль было реализовано 167 112 новых легковых автомобилей, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом положительная динамика зафиксирована лишь у четырех брендов: Jaecoo, Jetour, Lada и Belgee. Наибольший рост показал Belgee, увеличив объем продаж в 2,5 раза. Наибольшее снижение отмечено у китайских марок Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).По информации Российской ассоциации автодилеров (РОАД), тенденция к спаду сохраняется. В феврале продажи снизились на 13% по сравнению с январем, а по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – на 26%. Несмотря на общий спад, спрос на автомобили российского производства вырос на 6%, достигнув 59 382 проданных экземпляров.Как уточняет "Автостат", в феврале было реализовано всего 78 000 новых легковых автомобилей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Это первое сокращение автомобильного рынка за два года, причем впервые февральские показатели оказались ниже январских. В целом, за первые два месяца 2024 года объем продаж новых автомобилей снизился на 11% в сравнении с тем же периодом 2023 года.По данным "Вечерней Казани", рынок автомобилей с пробегом остается более стабильным. В феврале россияне приобрели 397,1 тыс. подержанных машин – на 0,6% меньше, чем год назад. Однако впервые за последние восемь месяцев вторичный рынок продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 5,5% по сравнению с январем и опустившись ниже отметки в 400 тысяч сделок.

https://1prime.ru/20250404/avto-856373609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто, китайские авто, geely, роад, продажа автомобилей