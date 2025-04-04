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Дилеры ищут способ оживить авторынок - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Дилеры ищут способ оживить авторынок
Дилеры ищут способ оживить авторынок - 04.04.2025, ПРАЙМ
Дилеры ищут способ оживить авторынок
В России наблюдается снижение интереса к покупке новых автомобилей, что привело к сокращению продаж. Так, в Татарстане реализация машин упала более чем на 16%... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:18+0300
2025-04-04T09:18+0300
бизнес
авто
китайские авто
geely
роад
продажа автомобилей
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России наблюдается снижение интереса к покупке новых автомобилей, что привело к сокращению продаж. Так, в Татарстане реализация машин упала более чем на 16%. В попытке привлечь клиентов автодилеры начали предлагать рассрочку, используя стратегии, характерные для строительного рынка, сообщает портал "Вечерняя Казань".Начало года ознаменовалось снижением объемов продаж на автомобильном рынке. Согласно данным "Автостата", в период с января по февраль было реализовано 167 112 новых легковых автомобилей, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом положительная динамика зафиксирована лишь у четырех брендов: Jaecoo, Jetour, Lada и Belgee. Наибольший рост показал Belgee, увеличив объем продаж в 2,5 раза. Наибольшее снижение отмечено у китайских марок Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).По информации Российской ассоциации автодилеров (РОАД), тенденция к спаду сохраняется. В феврале продажи снизились на 13% по сравнению с январем, а по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – на 26%. Несмотря на общий спад, спрос на автомобили российского производства вырос на 6%, достигнув 59 382 проданных экземпляров.Как уточняет "Автостат", в феврале было реализовано всего 78 000 новых легковых автомобилей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Это первое сокращение автомобильного рынка за два года, причем впервые февральские показатели оказались ниже январских. В целом, за первые два месяца 2024 года объем продаж новых автомобилей снизился на 11% в сравнении с тем же периодом 2023 года.По данным "Вечерней Казани", рынок автомобилей с пробегом остается более стабильным. В феврале россияне приобрели 397,1 тыс. подержанных машин – на 0,6% меньше, чем год назад. Однако впервые за последние восемь месяцев вторичный рынок продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 5,5% по сравнению с январем и опустившись ниже отметки в 400 тысяч сделок.
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бизнес, авто, китайские авто, geely, роад, продажа автомобилей
Бизнес, Авто, китайские авто, Geely, РОАД, продажа автомобилей
09:18 04.04.2025
 
Дилеры ищут способ оживить авторынок

"Вечерняя Казань": дилеры предлагают рассрочку, чтобы стимулировать спрос на авто

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© fotolia.com / HappyAlex
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России наблюдается снижение интереса к покупке новых автомобилей, что привело к сокращению продаж. Так, в Татарстане реализация машин упала более чем на 16%. В попытке привлечь клиентов автодилеры начали предлагать рассрочку, используя стратегии, характерные для строительного рынка, сообщает портал "Вечерняя Казань".
Начало года ознаменовалось снижением объемов продаж на автомобильном рынке. Согласно данным "Автостата", в период с января по февраль было реализовано 167 112 новых легковых автомобилей, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом положительная динамика зафиксирована лишь у четырех брендов: Jaecoo, Jetour, Lada и Belgee. Наибольший рост показал Belgee, увеличив объем продаж в 2,5 раза. Наибольшее снижение отмечено у китайских марок Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).
По информации Российской ассоциации автодилеров (РОАД), тенденция к спаду сохраняется. В феврале продажи снизились на 13% по сравнению с январем, а по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – на 26%. Несмотря на общий спад, спрос на автомобили российского производства вырос на 6%, достигнув 59 382 проданных экземпляров.
Как уточняет "Автостат", в феврале было реализовано всего 78 000 новых легковых автомобилей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Это первое сокращение автомобильного рынка за два года, причем впервые февральские показатели оказались ниже январских. В целом, за первые два месяца 2024 года объем продаж новых автомобилей снизился на 11% в сравнении с тем же периодом 2023 года.
По данным "Вечерней Казани", рынок автомобилей с пробегом остается более стабильным. В феврале россияне приобрели 397,1 тыс. подержанных машин – на 0,6% меньше, чем год назад. Однако впервые за последние восемь месяцев вторичный рынок продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 5,5% по сравнению с январем и опустившись ниже отметки в 400 тысяч сделок.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах
09:05
 
БизнесАвтокитайские автоGeelyРОАДпродажа автомобилей
 
 
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