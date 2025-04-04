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Российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных автомобилей в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных автомобилей в России
Российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных автомобилей в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных автомобилей в России
Отечественные автомобили Solaris по итогам марта впервые вошли в десятку самых продаваемых легковушек в России, продажи составили 1 555 автомобилей, сообщило... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:04+0300
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авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Solaris по итогам марта впервые вошли в десятку самых продаваемых легковушек в России, продажи составили 1 555 автомобилей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". По данным "Автостата", в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук, что на 45,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. "Замыкает топ-10 по итогам марта отечественный Solaris (1 555 штук), который попал туда впервые. Именно он единственным среди представленных брендов демонстрирует рыночный рост (почти в 9 раз – на низкой базе)", - говорится в сообщении. Что касается общих итогов первого квартала, то в первой десятке положительную динамику кроме Solaris показали белорусский Belgee (рос на 46,6%), а также китайские Jetour и Jaecoo (рост на 2,58% и на 2,04% соответственно). "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге начал производство машин под брендом Solaris в феврале 2024 года. В феврале текущего года компания сообщила о производстве 26 тысяч автомобилей за первый год работы.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:04 04.04.2025
 
Российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных автомобилей в России

"Автостат": российский Solaris впервые вошел в топ-10 популярных авто в России

© Фото : Автомобильный завод АГРАвтомобиль Solaris
Автомобиль Solaris - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Автомобильный завод АГР
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Solaris по итогам марта впервые вошли в десятку самых продаваемых легковушек в России, продажи составили 1 555 автомобилей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
По данным "Автостата", в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук, что на 45,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
"Замыкает топ-10 по итогам марта отечественный Solaris (1 555 штук), который попал туда впервые. Именно он единственным среди представленных брендов демонстрирует рыночный рост (почти в 9 раз – на низкой базе)", - говорится в сообщении.
Что касается общих итогов первого квартала, то в первой десятке положительную динамику кроме Solaris показали белорусский Belgee (рос на 46,6%), а также китайские Jetour и Jaecoo (рост на 2,58% и на 2,04% соответственно).
"Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге начал производство машин под брендом Solaris в феврале 2024 года. В феврале текущего года компания сообщила о производстве 26 тысяч автомобилей за первый год работы.
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РОССИЯАвто
 
 
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