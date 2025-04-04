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Владельцам авто старше 10 лет грозят массовые проверки - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Владельцам авто старше 10 лет грозят массовые проверки
Владельцам авто старше 10 лет грозят массовые проверки - 04.04.2025, ПРАЙМ
Владельцам авто старше 10 лет грозят массовые проверки
С середины 2025 года в России вступят в силу новые меры контроля за автомобилями старше десяти лет. Их возраст не станет причиной для запрета на эксплуатацию,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:44+0300
2025-04-04T11:44+0300
авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С середины 2025 года в России вступят в силу новые меры контроля за автомобилями старше десяти лет. Их возраст не станет причиной для запрета на эксплуатацию, однако сотрудники ГИБДД начнут уделять таким машинам больше внимания, чаще останавливая их для проверок, сообщает портал CarExpo.Как отметил портал, данное решение обусловлено статистикой, согласно которой почти половина дорожно-транспортных происшествий, вызванных техническими неисправностями, приходится на автомобили старше десяти лет. Основными причинами аварий становятся износ тормозной системы, шин, освещения и других ключевых узлов. Для снижения числа таких инцидентов инспекторы планируют проводить более тщательные проверки прямо на дорогах.При обнаружении внешних признаков неисправности, таких как утечка масла или неработающие фары, автомобиль может быть направлен на дополнительное техническое обследование. В зависимости от результатов проверки водителю могут назначить штраф в размере от 500 до 5000 рублей, а в случае серьезных нарушений транспортное средство исключат из реестра до устранения всех дефектов, пишет CarExpo.Портал рекомендует владельцам авто старше десяти лет проходить техосмотр не реже одного раза в полгода, а также сохранять документы, подтверждающие диагностику и выполненные ремонты. Перед каждой поездкой также рекомендуется проверять состояние тормозов, системы освещения и уровень технических жидкостей, чтобы убедиться в исправности машины.Если автомобиль все же направят на экспертизу, водитель имеет право потребовать официальный акт у инспектора, выбрать лабораторию для проверки из списка, размещенного на сайте ГИБДД, и при необходимости оспорить результаты через суд.
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авто, гибдд, штрафы гибдд
Авто, ГИБДД, штрафы ГИБДД
11:44 04.04.2025
 
Владельцам авто старше 10 лет грозят массовые проверки

CarExpo: ГИБДД усилит проверку автомобилей старше 10 лет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк!Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки
!Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С середины 2025 года в России вступят в силу новые меры контроля за автомобилями старше десяти лет. Их возраст не станет причиной для запрета на эксплуатацию, однако сотрудники ГИБДД начнут уделять таким машинам больше внимания, чаще останавливая их для проверок, сообщает портал CarExpo.
Как отметил портал, данное решение обусловлено статистикой, согласно которой почти половина дорожно-транспортных происшествий, вызванных техническими неисправностями, приходится на автомобили старше десяти лет. Основными причинами аварий становятся износ тормозной системы, шин, освещения и других ключевых узлов. Для снижения числа таких инцидентов инспекторы планируют проводить более тщательные проверки прямо на дорогах.
При обнаружении внешних признаков неисправности, таких как утечка масла или неработающие фары, автомобиль может быть направлен на дополнительное техническое обследование. В зависимости от результатов проверки водителю могут назначить штраф в размере от 500 до 5000 рублей, а в случае серьезных нарушений транспортное средство исключат из реестра до устранения всех дефектов, пишет CarExpo.
Портал рекомендует владельцам авто старше десяти лет проходить техосмотр не реже одного раза в полгода, а также сохранять документы, подтверждающие диагностику и выполненные ремонты. Перед каждой поездкой также рекомендуется проверять состояние тормозов, системы освещения и уровень технических жидкостей, чтобы убедиться в исправности машины.
Если автомобиль все же направят на экспертизу, водитель имеет право потребовать официальный акт у инспектора, выбрать лабораторию для проверки из списка, размещенного на сайте ГИБДД, и при необходимости оспорить результаты через суд.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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