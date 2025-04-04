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"Автостат" снизил прогноз по продажам легковушек в России
"Автостат" снизил прогноз по продажам легковушек в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Автостат" снизил прогноз по продажам легковушек в России
Аналитическое агентство "Автостат" снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: теперь в оптимистичном сценарии ожидает снижения | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:55+0300
2025-04-04T13:55+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: теперь в оптимистичном сценарии ожидает снижения на 5%, до 1,49 миллиона штук, а в пессимистичном - на 20%, до 1,25 миллиона машин, следует из презентации агентства. В декабре аналитики "Автостата" прогнозировали в оптимистичном сценарии сохранение продаж на уровне 2024 года, а в пессимистичном - снижение до 1,27 миллиона. По данным агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее. "Повышение утильсбора и рост цен на новые автомобили, рост ставок и снижение доступности автокредитов, отсутствие официальных поставок глобальных марок, сбережения населения на вкладах и депозитах", - обозначили в "Автостате" негативные факторы, влияющие на снижение продаж. Директор агентства Сергей Целиков в качестве негативного фактора отметил также появление новой категории покупателей - "ждуны". Так он обозначил людей, которые воздерживаются от приобретения автомобиля в надежде скорого возвращения иностранных брендов. При этом отмечаются и позитивные для продаж факторы, среди которых государственные программы льготного автокредитования и лизинга, маркетинговая активность дилеров и производителей и значительный рост доходов у некоторых категорий населения.
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россия, авто
"Автостат" снизил прогноз по продажам легковушек в России
"Автостат" снизил прогноз по продажам легковушек в России до 1,25-1,49 млн авто
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: теперь в оптимистичном сценарии ожидает снижения на 5%, до 1,49 миллиона штук, а в пессимистичном - на 20%, до 1,25 миллиона машин, следует из презентации агентства.
В декабре аналитики "Автостата" прогнозировали в оптимистичном сценарии сохранение продаж на уровне 2024 года, а в пессимистичном - снижение до 1,27 миллиона. По данным агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее.
"Повышение утильсбора и рост цен на новые автомобили, рост ставок и снижение доступности автокредитов, отсутствие официальных поставок глобальных марок, сбережения населения на вкладах и депозитах", - обозначили в "Автостате" негативные факторы, влияющие на снижение продаж.
Директор агентства Сергей Целиков в качестве негативного фактора отметил также появление новой категории покупателей - "ждуны". Так он обозначил людей, которые воздерживаются от приобретения автомобиля в надежде скорого возвращения иностранных брендов.
При этом отмечаются и позитивные для продаж факторы, среди которых государственные программы льготного автокредитования и лизинга, маркетинговая активность дилеров и производителей и значительный рост доходов у некоторых категорий населения.
Доля брендов из Китая снизилась на рынке легковых авто в России