https://1prime.ru/20250404/avtobrendy-856382557.html
Доля брендов из Китая снизилась на рынке легковых авто в России
Доля брендов из Китая снизилась на рынке легковых авто в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Доля брендов из Китая снизилась на рынке легковых авто в России
Доля новых легковых автомобилей из Китая в продажах на российском рынке за первый квартал снизилась до 54% в марте с 58% по итогам 2024 года, следует из... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:36+0300
2025-04-04T12:36+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля новых легковых автомобилей из Китая в продажах на российском рынке за первый квартал снизилась до 54% в марте с 58% по итогам 2024 года, следует из презентации аналитического агентства "Автостат". По данным "Автостата", в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук. "Доля китайских марок 54%", - говорится в презентации, представленной исполнительным директором агентства Сергеем Удаловым. "Мы по 2024 году дошли до 58% на рынке, это максимальное было... и сейчас 54%", - добавил Удалов. В презентации также отмечается, что в марте продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 2% в месячном выражении. При этом на долю премиум-сегмента пришлось 8% продаж. "Сейчас очень сильно зависит картинка от субсидирования кредитования... и начинают в больших объемах продаваться более бюджетные машины", - уточнил исполнительный директор "Автостата".
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россия, авто
Доля брендов из Китая снизилась на рынке легковых авто в России
"Автостат": доля брендов из Китая на рынке легковых авто России снизилась до 54%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля новых легковых автомобилей из Китая в продажах на российском рынке за первый квартал снизилась до 54% в марте с 58% по итогам 2024 года, следует из презентации аналитического агентства "Автостат".
По данным "Автостата", в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук.
"Доля китайских марок 54%", - говорится в презентации, представленной исполнительным директором агентства Сергеем Удаловым.
"Мы по 2024 году дошли до 58% на рынке, это максимальное было... и сейчас 54%", - добавил Удалов.
В презентации также отмечается, что в марте продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 2% в месячном выражении. При этом на долю премиум-сегмента пришлось 8% продаж.
"Сейчас очень сильно зависит картинка от субсидирования кредитования... и начинают в больших объемах продаваться более бюджетные машины", - уточнил исполнительный директор "Автостата".
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