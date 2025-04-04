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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель - 04.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:31+0300
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2025-04-04T15:09+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,36% - до 64,98 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 8,01%, до 61,59 доллара.Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.Также ранее в пятницу Китай сообщил, что вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, постановление вступает в силу 10 апреля. Вместе с этим Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США. КНР является крупным импортером и потребителем нефти."Два ключевых негативных для цен риска, которые мы отмечали, реализуются: эскалация тарифов и некоторое увеличение предложения ОПЕК+. Волатильность цен, вероятно, останется высокой из-за повышенного риска рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).
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нефть, brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 2021 года
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,36% - до 64,98 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 8,01%, до 61,59 доллара.
Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.
Также ранее в пятницу Китай сообщил, что вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, постановление вступает в силу 10 апреля. Вместе с этим Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США. КНР является крупным импортером и потребителем нефти.
"Два ключевых негативных для цен риска, которые мы отмечали, реализуются: эскалация тарифов и некоторое увеличение предложения ОПЕК+. Волатильность цен, вероятно, останется высокой из-за повышенного риска рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).
Стоимость нефти в пятницу утром продолжает снижение четверга