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В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов

В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов - 04.04.2025, ПРАЙМ

В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов

Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - ПРАЙМ. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин. По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления. "Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики. Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.

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донбасс, денис пушилин, днр, железная дорога