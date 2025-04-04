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В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов
В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов
Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T23:14+0300
2025-04-04T23:14+0300
экономика
донбасс
денис пушилин
днр
железная дорога
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - ПРАЙМ. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону. "Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин. По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления. "Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики. Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.
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донбасс, денис пушилин, днр, железная дорога
Экономика, ДОНБАСС, Денис Пушилин, ДНР, железная дорога
23:14 04.04.2025
 
В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов

Пушилин: в ДНР начато тестовое курсирование тепловозов

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДень Республики в Донецке
День Республики в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - ПРАЙМ. Тестовое курсирование тепловозов в рамках подготовки к запуску железнодорожного сообщения начато в ДНР, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону.
"Готовим запуск пассажирского и грузового железнодорожного сообщения… начато тестовое курсирование тепловозов", - сказал Пушилин.
По его словам, восстановление полноценного железнодорожного сообщения и укрепление транспортного каркаса региона являются неотъемлемой частью масштабного восстановления.
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"Масштабное восстановление Донбасса было бы невозможным без укрепления транспортного каркаса региона", - подчеркнул Пушилин и добавил, что это одно из приоритетных направлений работы правительства республики.
Ранее Пушилин заявлял, что восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда. Вопрос восстановления железной дороги в ДНР поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности", отмечал глава ДНР.
 
ЭкономикаДОНБАССДенис ПушилинДНРжелезная дорога
 
 
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