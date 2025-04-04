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Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт
Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T02:15+0300
2025-04-04T02:15+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире - ред.)", - считает Бондаренко.
"В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие - если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен", - добавила она.
Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко.
Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов - например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. "Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России", - отметила эксперт.
При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. "Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится", - добавила Бондаренко.
"Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета - так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять", - заключила эксперт.
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мировая экономика, сша, москва, венгрия, дональд трамп, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт
Экономист Бондаренко: пошлины США на импорт могут привести к рецессии в мире
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире - ред.)", - считает Бондаренко.
"В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие - если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен", - добавила она.
Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко.
Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов - например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. "Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России", - отметила эксперт.
При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. "Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится", - добавила Бондаренко.
"Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета - так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять", - заключила эксперт.