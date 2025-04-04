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Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт
Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T02:15+0300
2025-04-04T02:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
москва
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире - ред.)", - считает Бондаренко. "В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие - если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен", - добавила она. Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко. Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов - например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. "Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России", - отметила эксперт. При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. "Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится", - добавила Бондаренко. "Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета - так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять", - заключила эксперт.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, сша, москва, венгрия, дональд трамп, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, НИУ ВШЭ, ВШЭ
02:15 04.04.2025
 
Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт

Экономист Бондаренко: пошлины США на импорт могут привести к рецессии в мире

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире - ред.)", - считает Бондаренко.
"В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие - если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен", - добавила она.
Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко.
Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов - например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. "Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России", - отметила эксперт.
При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. "Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится", - добавила Бондаренко.
"Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета - так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять", - заключила эксперт.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАВЕНГРИЯДональд ТрампНИУ ВШЭВШЭ
 
 
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