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Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт

Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила последствия введения пошлин США на импорт

Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T02:15+0300

2025-04-04T02:15+0300

2025-04-04T02:15+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к "очень плачевным последствиям" для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире - ред.)", - считает Бондаренко. "В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие - если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен", - добавила она. Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко. Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов - например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. "Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России", - отметила эксперт. При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. "Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится", - добавила Бондаренко. "Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета - так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять", - заключила эксперт.

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мировая экономика, сша, москва, венгрия, дональд трамп, ниу вшэ, вшэ