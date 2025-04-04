https://1prime.ru/20250404/fpk-856401764.html
В ФПК привели аргументы в пользу восстановления сбора за возврат билета
В ФПК привели аргументы в пользу восстановления сбора за возврат билета - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ФПК привели аргументы в пользу восстановления сбора за возврат билета
Сбор за возврат билета на поезд в процентах от стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа без планов поехать, прокомментировали РИА... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:41+0300
2025-04-04T20:41+0300
2025-04-04T20:41+0300
экономика
федеральная пассажирская компания
ржд
билеты на поезд
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Сбор за возврат билета на поезд в процентах от стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа без планов поехать, прокомментировали РИА Новости в крупнейшем российском перевозчике пассажиров "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в ФАС России РИА Новости сообщили, что ФАС предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости. Конкретный размер сбора в этих пределах будет устанавливать сам перевозчик. "Сбор за возврат билетов в размере процентного соотношения от их стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа билетов без намерений осуществить поездку", - сообщили в ФПК. Тарифным руководством, утвержденным приказом ФСТ России, тарифы и сборы установлены на услуги, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования касаются поездов внутригосударственном сообщении. В ФПК добавили, что в 2020 году, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ряде субъектов РФ, ФАС России было принято решение о снижении размера сбора за возврат проездных документов до 2 рублей 20 копеек. При этом по принятому в инициативном порядке ОАО "РЖД" решению в период с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно сбор за оформление возврата не взимался. Сейчас сбор составляет 3 рубля 20 копеек. "Бессрочное применение меры, установленной в ковидный период, привело к тому, что значительное количество мест стало выкупаться заблаговременно и возвращаться за короткое время до отправления, что лишает других пассажиров возможности купить билеты", - привели ещё один аргумент в ФПК.
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федеральная пассажирская компания, ржд, билеты на поезд
Экономика, Федеральная пассажирская компания, РЖД, билеты на поезд
В ФПК привели аргументы в пользу восстановления сбора за возврат билета
ФПК: сбор за возврат ж/д билета в процентах от цены минимизирует выкуп без планов ехать
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Сбор за возврат билета на поезд в процентах от стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа без планов поехать, прокомментировали РИА Новости в крупнейшем российском перевозчике пассажиров "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее в ФАС России РИА Новости сообщили, что ФАС предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости. Конкретный размер сбора в этих пределах будет устанавливать сам перевозчик.
"Сбор за возврат билетов в размере процентного соотношения от их стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа билетов без намерений осуществить поездку", - сообщили в ФПК.
ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда
Тарифным руководством, утвержденным приказом ФСТ России, тарифы и сборы установлены на услуги, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования касаются поездов внутригосударственном сообщении.
В ФПК добавили, что в 2020 году, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ряде субъектов РФ, ФАС России было принято решение о снижении размера сбора за возврат проездных документов до 2 рублей 20 копеек. При этом по принятому в инициативном порядке ОАО "РЖД" решению в период с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно сбор за оформление возврата не взимался. Сейчас сбор составляет 3 рубля 20 копеек.
"Бессрочное применение меры, установленной в ковидный период, привело к тому, что значительное количество мест стало выкупаться заблаговременно и возвращаться за короткое время до отправления, что лишает других пассажиров возможности купить билеты", - привели ещё один аргумент в ФПК.