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Профсоюз железнодорожников Франции призвал к забастовке 9-11 мая

Профсоюз железнодорожников Франции призвал к забастовке 9-11 мая - 04.04.2025, ПРАЙМ

Профсоюз железнодорожников Франции призвал к забастовке 9-11 мая

Профсоюз Sud-Rail Национальной компании железных дорог Франции SNCF призвал к забастовке на майские праздники, сообщает телеканал BFMTV. | 04.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-04T21:22+0300

экономика

франция

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железные дороги

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ПАРИЖ, 4 апр – ПРАЙМ. Профсоюз Sud-Rail Национальной компании железных дорог Франции SNCF призвал к забастовке на майские праздники, сообщает телеканал BFMTV. "Профсоюз SUD-Rail в пятницу призвал диспетчеров скоростных поездов TGV объявить забастовку 9-11 мая в знак протеста против ухудшения условий их труда", - указывает СМИ. Профсоюз в том числе критикует постоянные изменения расписания в последнюю минуту. Он также требует повысить зарплату сотрудников на 100 евро в месяц. Призыв к забастовке последовал после трех "бесплодных" встреч с руководством, уточняет СМИ. SUD-Rail – третий по числу членов профсоюз железнодорожной отрасли, но второй среди диспетчеров. Майские праздники – один из самых загруженных периодов, когда многие французы отправляются в поездки. Ранее диспетчеры уже провели две массовые забастовки, на Рождество 2022 года и во время зимних каникул 2024 года, что привело к многочисленным отменам поездов в середине выходных. В прошлом феврале забастовка контролеров поездов затронула 70% из 10 тысяч контролеров, работающих в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). Каждый второй скоростной международный поезд TGV и Ouigo был отменен, перебои в движении повлияли на планы 300 тысяч пассажиров. Глава департамента скоростных поездов TGV-Intercites Ален Кракович сообщил, что забастовка контролёров поездов компании-монополиста, управляющей железнодорожным транспортом во Франции, может стоит ей 20 миллионов евро в день.

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франция, sncf, железные дороги