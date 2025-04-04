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Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47% - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47%
Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47% - 04.04.2025, ПРАЙМ
Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47%
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в марте 2025 года вырос на 47% в годовом выражении - до 24 тысяч машин, а подержанных легковушек увеличился на 62% -... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:26+0300
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бизнес
россия
китай
toyota
авто
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импорт автомобилей
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в марте 2025 года вырос на 47% в годовом выражении - до 24 тысяч машин, а подержанных легковушек увеличился на 62% - до 30 тысяч авто, сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. "По импорту... мы видим, насколько упал импорт января к январю и февраль к февралю еще сильнее... На мой взгляд, эта тенденция хорошая, и я на самом деле ожидал, что в марте она продолжится по новым автомобилям. Но мы видим, что март импорт чуть подрос до 24 тысяч по новым автомобилям и любопытно, что по автомобилям с пробегом импорт вырос до 30 тысяч", - сказал он в ходе видеоконференции. В презентации, представленной Удаловым, уточняется, что рост в годовом выражении по новым автомобилям составил 47%, а по машинам с пробегом - 62%. Самой популярной ввозимой автомобильной маркой в марте стал китайский Changan, а моделью - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом лидером среди марок была японская Toyota, а моделей - Honda Freed. По доле стран в импорте новых автомобилей лидером стал Китай - 80%. В тройку лидеров вошли также Киргизия (7,9%) и Белоруссия (4,9%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (52,9%), а второе и третье места заняли Южная Корея (22,8%) и Китай (10%), отмечается в презентации.
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бизнес, россия, китай, toyota, авто, honda, импорт автомобилей
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Toyota, Авто, Honda, импорт автомобилей
14:26 04.04.2025
 
Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47%

"Автостат": импорт новых легковых автомобилей в Россию в марте вырос до 24 тыс машин

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в марте 2025 года вырос на 47% в годовом выражении - до 24 тысяч машин, а подержанных легковушек увеличился на 62% - до 30 тысяч авто, сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
"По импорту... мы видим, насколько упал импорт января к январю и февраль к февралю еще сильнее... На мой взгляд, эта тенденция хорошая, и я на самом деле ожидал, что в марте она продолжится по новым автомобилям. Но мы видим, что март импорт чуть подрос до 24 тысяч по новым автомобилям и любопытно, что по автомобилям с пробегом импорт вырос до 30 тысяч", - сказал он в ходе видеоконференции.
В презентации, представленной Удаловым, уточняется, что рост в годовом выражении по новым автомобилям составил 47%, а по машинам с пробегом - 62%.
Самой популярной ввозимой автомобильной маркой в марте стал китайский Changan, а моделью - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом лидером среди марок была японская Toyota, а моделей - Honda Freed.
По доле стран в импорте новых автомобилей лидером стал Китай - 80%. В тройку лидеров вошли также Киргизия (7,9%) и Белоруссия (4,9%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (52,9%), а второе и третье места заняли Южная Корея (22,8%) и Китай (10%), отмечается в презентации.
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БизнесРОССИЯКИТАЙToyotaАвтоHondaимпорт автомобилей
 
 
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