https://1prime.ru/20250404/komandujuschij-856369850.html

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена - 04.04.2025, ПРАЙМ

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена

Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T05:25+0300

2025-04-04T05:25+0300

2025-04-04T05:25+0300

общество

россия

донецк

рф

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856369850.jpg?1743733529

ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что знамена вручены от имени президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений. Почетное наименование "гвардейская" было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

донецк

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, донецк, рф, владимир путин, минобороны рф