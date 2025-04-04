https://1prime.ru/20250404/lada-856381208.html

"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж внедорожников Lada Niva Sport

"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж внедорожников Lada Niva Sport - 04.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж внедорожников Lada Niva Sport

"АвтоВАЗ" объявил о старте 5 апреля, в день рождения первого серийного автомобиля "Нива", продаж новых внедорожников Lada Niva Sport, рекомендованная розничная... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:03+0300

2025-04-04T12:03+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил о старте 5 апреля, в день рождения первого серийного автомобиля "Нива", продаж новых внедорожников Lada Niva Sport, рекомендованная розничная цена - от 1,7 миллиона рублей. "Пятое апреля - особенная дата для всех поклонников внедорожников. В этот день 48 лет назад с конвейера сошла первая серийная "Нива"... Именно в день рождения легендарного внедорожника стартуют официальные продажи его первой серийной спортивной версии - Niva Sport", - говорится в сообщении компании. Как уточняет производитель, автомобиль будет оснащаться 16-клапанным мотором объемом 1,6 литра и мощностью 122 лошадиные силы. При этом машина разгоняется до 100 километров в час за 11,8 секунды, а максимальная скорость достигает 162 километров в час. Рекомендованная розничная цена Lada Niva Sport - от 1,7 миллиона рублей. На первом этапе продаж автомобиль можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге и еще порядка 22 регионах России, позднее автомобиль станет доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах Lada в РФ. "Lada Niva входит в число самых узнаваемых автомобилей в мире. Она побывала на всех континентах и во многих странах стала символом марки Lada. Поэтому современное поколение внедорожников носит заслуженное имя Lada Niva Legend. Триумфальное возвращение марки Lada в международные ралли-рейды позволило нам расширить семейство Niva спортивной модификацией", - приводятся в сообщении слова президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.

https://1prime.ru/20250403/atovaz-856342028.html

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автоваз, lada, бизнес, авто, продажи автомобилей