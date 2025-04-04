https://1prime.ru/20250404/neft-856374213.html
Стоимость нефти в пятницу утром продолжает снижение четверга
Стоимость нефти в пятницу утром продолжает снижение четверга - 04.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти в пятницу утром продолжает снижение четверга
Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают падение четверга, следует из данных торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:26+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают падение четверга, следует из данных торгов. По состоянию на 9.17 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,84% - до 69,55 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 66,36 доллара. По итогам четверга нефть марки Brent подешевела на 6,42%, в ходе торгов котировки опустились ниже 70 долларов за баррель впервые с 19 марта. Марка WTI потеряла в цене 6,64%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Аналитики также обратили внимание на новости относительно объема добычи стран ОПЕК+. Восемь стран организации с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщалось в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. А позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 марта их число снизилось на две единицы - до 484 агрегатов.
https://1prime.ru/20250404/tramp-856348842.html
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нефть
Стоимость нефти в пятницу утром продолжает снижение четверга
Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают падение четверга
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают падение четверга, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.17 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,84% - до 69,55 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 66,36 доллара.
По итогам четверга нефть марки Brent подешевела на 6,42%, в ходе торгов котировки опустились ниже 70 долларов за баррель впервые с 19 марта. Марка WTI потеряла в цене 6,64%.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Аналитики также обратили внимание на новости относительно объема добычи стран ОПЕК+. Восемь стран организации с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщалось в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
А позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 марта их число снизилось на две единицы - до 484 агрегатов.
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