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Эксперты оценили, с чем связано ускорение ОПЕК+ роста добычи нефти - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперты оценили, с чем связано ускорение ОПЕК+ роста добычи нефти
Эксперты оценили, с чем связано ускорение ОПЕК+ роста добычи нефти - 04.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили, с чем связано ускорение ОПЕК+ роста добычи нефти
Решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти, с одной стороны, связано с необходимостью сохранить или даже нарастить долю альянса на рынке, а с другой, оно... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:03+0300
2025-04-04T15:03+0300
энергетика
нефть
сша
опек
дональд трамп
добыча нефти
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти, с одной стороны, связано с необходимостью сохранить или даже нарастить долю альянса на рынке, а с другой, оно может быть продиктовано проблемами некоторых стран с соблюдением ограничений и потребностью быстрее компенсировать излишнюю добычу ранее, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду с новыми высокими пошлинами на импорт из ряда стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, могло способствовать падению мировых цен на нефть в пятницу до минимума с 2021 года. "Решение ускорить увеличение добычи связано с необходимостью компенсировать недовыполненные сокращения и сохранить конкурентоспособность, особенно в условиях растущего спроса со стороны крупных потребителей. То есть, несмотря на негативное для стран-участниц ОПЕК+ последствие в форме снижения котировок, их позиция была обусловлена вполне объективными рыночными факторами. Соответственно, говорить о наличии каких-либо проблем в рамках альянса преждевременно", - сказал руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. Для ОПЕК+ ускорение наращивания добычи - это инструмент сохранения и даже наращивания доли рынка, добавляет эксперт по развитию практики компании Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Никита Иллерицкий. Кроме того, аналитик уверен, что альянс выбрал удачный момент для этого, так как не так давно аналитики американских нефтедобывающих компаний и консультанты подтвердили, что возможности наращивания добычи в США ограничены геологическими факторами, "сланцевики" приближаются к пику добычи и вряд ли смогут "перенасытить" рынок. Решение еще увеличивать добычу нефти может быть продиктовано и трудностями соблюдения квот со стороны ряда членов, считает менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг" Сергея Ермилова. Например, в Казахстане основная часть добычи осуществляется в рамках соглашений о разделе продукции, где ведущую роль играют нефтегазовые компании США, которые не подчиняются ОПЕК+. А у Ирака несоблюдение квот может быть связано с систематическими конфликтами между федеральным правительством в Багдаде и региональным правительством Курдистана. Хотя цены на нефть могут сейчас корректироваться, значительного их снижения в текущих внешнеполитических условиях он не ожидает, особенно если продолжится обострение ситуации на Ближнем Востоке. К тому же летом в Северном полушарии ожидается сезонный рост спроса на топливо, а реальное, физическое увеличение предложения не будет моментальным, заключает Иллерицкий.
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нефть, сша, опек, дональд трамп, добыча нефти
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК, Дональд Трамп, добыча нефти
15:03 04.04.2025
 
Эксперты оценили, с чем связано ускорение ОПЕК+ роста добычи нефти

Решение ОПЕК+ ускорить рост добычи связано с рынком, считают эксперты

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти, с одной стороны, связано с необходимостью сохранить или даже нарастить долю альянса на рынке, а с другой, оно может быть продиктовано проблемами некоторых стран с соблюдением ограничений и потребностью быстрее компенсировать излишнюю добычу ранее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду с новыми высокими пошлинами на импорт из ряда стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, могло способствовать падению мировых цен на нефть в пятницу до минимума с 2021 года.
"Решение ускорить увеличение добычи связано с необходимостью компенсировать недовыполненные сокращения и сохранить конкурентоспособность, особенно в условиях растущего спроса со стороны крупных потребителей. То есть, несмотря на негативное для стран-участниц ОПЕК+ последствие в форме снижения котировок, их позиция была обусловлена вполне объективными рыночными факторами. Соответственно, говорить о наличии каких-либо проблем в рамках альянса преждевременно", - сказал руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Для ОПЕК+ ускорение наращивания добычи - это инструмент сохранения и даже наращивания доли рынка, добавляет эксперт по развитию практики компании Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Никита Иллерицкий. Кроме того, аналитик уверен, что альянс выбрал удачный момент для этого, так как не так давно аналитики американских нефтедобывающих компаний и консультанты подтвердили, что возможности наращивания добычи в США ограничены геологическими факторами, "сланцевики" приближаются к пику добычи и вряд ли смогут "перенасытить" рынок.
Решение еще увеличивать добычу нефти может быть продиктовано и трудностями соблюдения квот со стороны ряда членов, считает менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг" Сергея Ермилова. Например, в Казахстане основная часть добычи осуществляется в рамках соглашений о разделе продукции, где ведущую роль играют нефтегазовые компании США, которые не подчиняются ОПЕК+. А у Ирака несоблюдение квот может быть связано с систематическими конфликтами между федеральным правительством в Багдаде и региональным правительством Курдистана.
Хотя цены на нефть могут сейчас корректироваться, значительного их снижения в текущих внешнеполитических условиях он не ожидает, особенно если продолжится обострение ситуации на Ближнем Востоке. К тому же летом в Северном полушарии ожидается сезонный рост спроса на топливо, а реальное, физическое увеличение предложения не будет моментальным, заключает Иллерицкий.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
14:31
 
ЭнергетикаНефтьСШАОПЕКДональд Трампдобыча нефти
 
 
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