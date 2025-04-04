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Эксперты не поменяли прогноз средней цены нефти в мире на 2025 год

Эксперты не поменяли прогноз средней цены нефти в мире на 2025 год - 04.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты не поменяли прогноз средней цены нефти в мире на 2025 год

Опрошенные РИА Новости эксперты пока сохраняют прогноз средней мировой цены нефти в мире на 2025 год в районе 70 долларов за баррель, несмотря на планы ОПЕК+... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:38+0300

2025-04-04T17:38+0300

2025-04-04T17:38+0300

экономика

нефть

сша

дональд трамп

китай

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты пока сохраняют прогноз средней мировой цены нефти в мире на 2025 год в районе 70 долларов за баррель, несмотря на планы ОПЕК+ ускорить рост добычи, а также зарождающуюся торговую войну, инициированную решением президента США Дональда Трампа резко повысить импортные пошлины на товары из широкого круга стран, так как видят ряд факторов, которые могут поддержать котировки. Мировые цены на нефть ранее в пятницу ускорили падение до 8% относительно предыдущего закрытия, а цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, а значит, бьёт и по перспективам глобального спроса на нефть. Но в мире происходили и другие важные для "чёрного золота" события. Так, в четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду с "пошлинами Трампа", а также анонсирование ответных мер, в частности, Китаем, где с 10 апреля вводятся дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, и могло способствовать падению мировых цен на нефть в пятницу до минимума с 2021 года. ПРОГНОЗ КОРРЕКТИРОВАТЬ РАНО "Прогноз БКС по средней цене Brent на 2025 год не меняется - 70 долларов", - тем не менее подчёркивает старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин. Он считает, что существенное движение котировок ниже 70 долларов за баррель вряд ли возможно в течение продолжительного времени. Эксперт это связывает с тем, что в США безубыточность бурения новой скважины составляет 69 долларов за баррель, и даже с ценами выше 70 долларов в первом квартале добыча нефти в США не росла. "Мы пока не видим необходимости в пересмотре нашей средней оценки по цене на нефть марки Brent на текущий год", - говорит и аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. "В нашем базовом сценарии средняя цена на нефть составит 74-75 долларов за баррель. Конечно, в случае дальнейших изменений ситуации и появлений новых обстоятельств прогноз может быть пересмотрен как в меньшую, так и в большую сторону", - уточняет он. В свою очередь прогнозы аналитиков компании "ВТБ Мои инвестиции" были уже снижены ранее - с подтверждением планов ОПЕК+ увеличить добычу с апреля. И до конца года инвестиционный стратег компании Алексей Михеев ожидает среднюю цену Brent на уровне 71 доллара за баррель. Лишь в Cbonds не исключают, что пересмотрят прогноз в сторону понижения - на текущий момент консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год составляет 73,8 доллара за баррель. "Ожидаемый диапазон цен Brent составляет 65-75 доллара за баррель", - добавил аналитик товарных рынков компании Виктор Поплавский. ОТКУДА ЧТО РАСТЕТ ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, ослаблять ряд "добровольных" ограничений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но с учетом плана компенсаций прошлой сверхлимитной добычи в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. С мая же, как было решено в четверг, даже с учетом компенсаций выход из добровольных ограничений ускорится по сравнению с ранее представленными сразу на полтора года вперед планами. Теперь рынку непонятно, что будет происходить с ростом добычи в следующие месяцы. По оценкам Дудченко, такое решение могло быть принято по разным причинам. Во-первых, возможно, ОПЕК+ видит, что в целом рынок сбалансирован, и в ближайшее время возникнет сезонное увеличение спроса. Во-вторых, альянс может таким образом попытаться "наказать" своих же участников, которые допускают "перепроизводство", нарушая изначальные соглашения, но это маловероятно. Он также не исключает и "конспирологической" версии, согласно которой могут существовать некоторые негласные договоренности между ОПЕК+ и нынешней администрацией США относительно компромиссного уровня цены на нефть. Однако аналитики напоминают, что ОПЕК+ может в любой момент свернуть реализацию плана увеличения добычи. А ЧТО ЕЩЕ? По мнению экспертов, к давлению на котировки, помимо действий альянса, присоединяются и пошлины на импорт товаров, введенные Трампом. Это может привести к возможному замедлению мировой экономики в результате тарифных войн, что и закладывают в цену нефти участники рынка, объяснил аналитик "Финама". Поплавский добавил, что понижательно на цены действует рост предложения за счет увеличения добычи в Бразилии и Гайане и новой нефтяной политики США, а также замедление спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти. Однако аналитики отмечают и факторы, которые будут способствовать поддержанию цен на нефть. Например, как отметил Поплавский, усиление американских санкций против Ирана может сократить его добычу на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки, что потенциально компенсирует часть избыточного предложения. А по оценкам Михеева, корректировке цен будет способствовать в целом напряженность на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250404/brent-856387911.html

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нефть, сша, дональд трамп, китай, опек, добыча нефти